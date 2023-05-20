حبيب الوطيان ينجح في الاختبار

ظهر حارس المرمى حبيب الوطيان بشكل مميز خلال مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد ضمك، ونال إشادة كبيرة من الجماهير.

حبيب الوطيان يتألق

ودفع الأرجنتيني إيميليانو دياز، بالحارس الثالث الوطيان في مباراة الهلال ضد ضمك بالأمس، للمرة الأولى هذا الموسم، وذلك لإراحة الحارس الأساسي عبدالله المعيوف، وإصابة البديل محمد العويس.

وتفاعلت الجماهير مع مستوى حبيب الوطيان، وأشادت به، عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، اليوم السبت.

وقال ماجد الشيباني: “مباراة ضغوطها ما كانت كبيرة واختباراتها أيضًا ما كانت متكررة (3 اختبارات لكن تعامل معها بإتقان كبير)، نسبة نجاح التصديات 100٪ وجميعها من داخل منطقة الجزاء”.

وواصل الشيباني حديثه قائلًا: “نسبة نجاح خروجه من مرماه وتعامله كليبرو برضه 100٪.. الابتعاد عن اللعب مسألة حساسة ومو سهل التعامل معها.. برافو حبيب الوطيان”، وكتبت تغاريد هلالية ملكية: “شكرًا جزيلًا لك من الأعماق”.

وكتب محمد الجلال: “حارس على خطى المعيوف ردة فعله جميله وتوقعه للكرة شكرًا حبيب الوطيان”، وقال آخر: “الوطيان يستحق أن يشارك اللقاءين القادمة بدون شك، هدوءه، استخدامه للقدم، خروجه للكرات العالية.. كان شيء مميز استمر يا بطل”.

الاستعداد لمواجهة العدالة

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره العدالة، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يتواجد الزعيم في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 53 نقطة، بالتساوي مع الشباب صاحب المركز الثالث، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز قبل الأخير برصيد 24 نقطة.