حدث جوهري يعلق تداول سهم الخليج للتدريب

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أعلنت “تداول السعودية” تعليق تداول سهم شركة الخليج للتدريب والتعليم في السوق اليوم الاثنين، وذلك حتى نهاية جلسة التداول.
وأوضح بيان تداول، أن تعليق سهم الخليج للتدريب، جاء بناء على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.
وتابع بيان تداول السعودية، أن تعليق سهم الخليج للتدريب والتعليم يأتي تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم يوم الثلاثاء 16/05/2023.