حديث السواحة لصانعي التاريخ ريانة والقرني

نقل نائب رئيس المجلس الأعلى للفضاء، عبدالله السواحة، تحيات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس المجلس الأعلى للفضاء، لرائدي الفضاء السعوديين قبيل لحظات من الانطلاق نحو محطة الفضاء الدولية، في رحلة تاريخية.

رسالة من ولي العهد

وقال السواحة، عبر فيديو، “أبلغكم تحيات سمو ولي العهد، وأبلغكم أنكما فعلًا صنعتم التاريخ، يعني سيدي كان فخورًا بكم، تتذكرون الابتسامة التي رسمتموها على وجهه لما حكينا معه” وأضاف: “اليوم يتابع معي ساعة بساعة ما يحدث”.

وتابع: “يقولون إن هناك ثلاثة أنواع من القادة، في ناس يقرأون التاريخ، وفي ناس يكتبون التاريخ، وفي ناس يصنعون التاريخ، أنتم صنعتم التاريخ”.

فخر الشعب السعودي

وأكد نائب رئيس المجلس الأعلى للفضاء، أنه يوجد 35 مليون سعودي وسعودية، جدًا فخورين بكم، ووجه حديثه لريانة البرناوي: قائلًا :”أول امرأة عربية مسلمة في محطة الفضاء الدولية، أنتِ بذلك عندك فرصة هائلة وعظيمة أن يكون لنا سبق آخر، ليس فقط بإرسالك لمحطة الفضاء الدولية بدعم وتمكين سمو سيدي”.

وتابع “خدمة الإنسانية في فتح آفاق جديدة خلال حلول عميقة وجديدة في الصحة، حتى نلهم البشرية ونحل أكبر التحديات”.