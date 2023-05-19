حديث باسم بين ولي العهد وأمير قطر بقمة جدة

لفتت صورة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد في مقر انعقاد القمة العربية بجدة، الأنظار بعدما دخلا في حديث باسم جانبي قبيل التقاط الصورة التذكارية في القمة العربية الـ23 اليوم.

حديثي ودي

وأظهر الفيديو حديثًا وديًا جمع بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وذلك خلال وقوفهما لالتقاط الصور التذكارية مع قادة ورؤساء الوفود المشاركين بالقمة العربية بجدة.

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تسلم اليوم الجمعة، رئاسة القمة العربية الـ32 من الجزائر، وذلك مع انطلاق أعمالها في جدة بحضور قادة ورؤساء الوفود المشاركين بالقمة.

فيديو | حديث جانبي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر تميم بن حمد في مقر انعقاد القمة العربية#قمة_جدة#الإخبارية pic.twitter.com/uiLkHKtMLV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 19, 2023

حضور الرئيس الأوكراني

وشهدت هذه القمة حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي وصل إلى جدة في وقت سابق اليوم لحضور القمة العربية الـ 32، حيث حضر على متن طائرة فرنسية أقلعت من بولندا.

وتركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.