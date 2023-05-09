جامعة الأميرة نورة تفتح باب التقديم على برنامج استقطاب موهوبات الثانوية النقل تستعرض إنجازاتها في معرض ميونخ للوجيستيات حديقة الشواء تجذب زوار السيتي ووك بفعاليات متنوعة الفيحاء يستعيد ذاكرة الانتصارات بثلاثية في الفتح 19 ألف حبة كبتاجون و106 جم مواد مخدرة في قبضة جمرك مطار الملك فهد قرار قضائي بسجن راشد الغنوشي بقضية جديدة تشكيل مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي لقاح مركب ضد كورونا والإنفلونزا أسر مدمني المخدرات: الأمور قد تصل إلى مذابح والد ميسي ينفي انتقال نجله لـ الدوري السعودي: سنقرر بنهاية الموسم
جَذَبَتْ حديقة الشِّواء باربكيو يارد في سيتي ووك عددًا كبيرًا من زوار تقويم فعاليات جدة 2023؛ وذلك لتناول وجبة العشاء وسط الأجواء الساحرة من مناظر طبيعية، ومساحات خضراء مُلِئَت بالأشجار والزهور وتحت أكبر شلال تفاعلي بجدة، ويتمكن الزائر في حديقة الشواء من أخذ وقت للاسترخاء مع كوب من القهوة، والاستمتاع بنزهة صغيرة، ووجبة من أحد المطاعم التي تقدم وجبات الشواء المميزة.
كما تضم حديقة الشواء ركنًا خاصًّا بالطيور، حيث تقدم للزائرين تجربة فريدة ومتميزة من خلال تعريفهم بأنواع مختلفة من الطيور وخصائصها الفريدة، وكذلك التصوير معها، فضلًا عن العروض الترفيهية والمناظر الطبيعية التي تشكل عامل جذب لجميع الفئات العمرية.
يُذكر أن منطقة سيتي ووك تعد من أكبر مناطق تقويم فعاليات جدة، وتتكون من 10 مناطق ترفيهية متنوعة، بالإضافة متاجر ومطاعم متنوعة وأكشاك الطعام التي تقدم المأكولات المحلية والعالمية التي ترضي جميع الأذواق.
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