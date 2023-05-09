حديقة الشواء تجذب زوار السيتي ووك بفعاليات متنوعة

جَذَبَتْ حديقة الشِّواء باربكيو يارد في سيتي ووك عددًا كبيرًا من زوار تقويم فعاليات جدة 2023؛ وذلك لتناول وجبة العشاء وسط الأجواء الساحرة من مناظر طبيعية، ومساحات خضراء مُلِئَت بالأشجار والزهور وتحت أكبر شلال تفاعلي بجدة، ويتمكن الزائر في حديقة الشواء من أخذ وقت للاسترخاء مع كوب من القهوة، والاستمتاع بنزهة صغيرة، ووجبة من أحد المطاعم التي تقدم وجبات الشواء المميزة.

ركن خاص بالطيور

كما تضم حديقة الشواء ركنًا خاصًّا بالطيور، حيث تقدم للزائرين تجربة فريدة ومتميزة من خلال تعريفهم بأنواع مختلفة من الطيور وخصائصها الفريدة، وكذلك التصوير معها، فضلًا عن العروض الترفيهية والمناظر الطبيعية التي تشكل عامل جذب لجميع الفئات العمرية.

سيتي ووك

يُذكر أن منطقة سيتي ووك تعد من أكبر مناطق تقويم فعاليات جدة، وتتكون من 10 مناطق ترفيهية متنوعة، بالإضافة متاجر ومطاعم متنوعة وأكشاك الطعام التي تقدم المأكولات المحلية والعالمية التي ترضي جميع الأذواق.

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