حرائق ضخمة تجتاح روسيا

تم تداول العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت تظهر دخانًا أسود كثيفًا فوق روسيا ناجمًا عن حريق في موقع بناء في موسكو وذلك في نفس اليوم الذي اجتاحت فيه حرائق الغابات مناطق أخرى في البلد.

ونشب حريق في موقع بناء تابع لمجموعة PIK Group، وهي شركة بناء عقاري روسية مقرها في موسكو ، حسبما ذكرت Euromaiden Press نقلاً عن تقارير من سكان المدينة، ولا يزال سبب الحريق مجهولاً، لكن وسائل الإعلام أفادت بأن ألسنة اللهب اندلعت بعد اشتعال النيران في القمامة ومواد البناء.

55 حريقًا

وتزامنًا مع ذلك، قال مسؤولون محليون إنه تم إخلاء قرية صغيرة في منطقة سفيردلوفسك بالبلاد بعد حريق غابات امتد إلى مستودع للبارود، وقالت وزارة الطوارئ بالمنطقة عبر قناتها على تلغرام إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن الحريق امتد على مساحة 960 مترًا مربعًا.

وصف يفغيني كويفاشيف، حاكم منطقة سفيردلوفسك، حالة حرائق الغابات بأنها حرجة مشيرًا إلى أنها تفاقمت بفعل الرياح القوية، وفقًا لرويترز.

وبحسب مجلة نيوزويك، فقد تم الإعلان عن حالة الطوارئ في عدد من المناطق في سفيردلوفسك، حيث اندلع 55 حريقًا بالإضافة إلى احتراق مستودعين للبارود، كما أن هناك 18 مبنى يتم تخزين المتفجرات فيهم، معرضين للخطر بسبب حرائق الغابات.

ضرب الكرملين

وتأتي التقارير عن اندلاع الحرائق في روسيا بعد أيام قليلة من ضرب طائرتين بدون طيار الكرملين في موسكو الأسبوع الماضي، في محاولة لاغتيال بوتين، حيث اتهمت موسكو كييف بارتكاب هجوم إرهابي، وهو ما نفته أوكرانيا.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده لن تهاجم بوتين أو موسكو، مضيفًا أنهم لا يملكون أسلحة كافية لهذا.