حرائق ضخمة تجتاح روسيا

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك وظائف شاغرة في شركة إريكسون الهلال بطلًا لـ كأس الملك وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان
تم تداول العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت تظهر دخانًا أسود كثيفًا فوق روسيا ناجمًا عن حريق في موقع بناء في موسكو وذلك في نفس اليوم الذي اجتاحت فيه حرائق الغابات مناطق أخرى في البلد.
📼VIDEO: Several warehouses on fire near Moscow, Russiapic.twitter.com/XePOvyffaSقد يهمّك أيضاً
— Breaking News (@NewsJunkieBreak) May 12, 2023
ونشب حريق في موقع بناء تابع لمجموعة PIK Group، وهي شركة بناء عقاري روسية مقرها في موسكو ، حسبما ذكرت Euromaiden Press نقلاً عن تقارير من سكان المدينة، ولا يزال سبب الحريق مجهولاً، لكن وسائل الإعلام أفادت بأن ألسنة اللهب اندلعت بعد اشتعال النيران في القمامة ومواد البناء.
وتزامنًا مع ذلك، قال مسؤولون محليون إنه تم إخلاء قرية صغيرة في منطقة سفيردلوفسك بالبلاد بعد حريق غابات امتد إلى مستودع للبارود، وقالت وزارة الطوارئ بالمنطقة عبر قناتها على تلغرام إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن الحريق امتد على مساحة 960 مترًا مربعًا.
وصف يفغيني كويفاشيف، حاكم منطقة سفيردلوفسك، حالة حرائق الغابات بأنها حرجة مشيرًا إلى أنها تفاقمت بفعل الرياح القوية، وفقًا لرويترز.
وبحسب مجلة نيوزويك، فقد تم الإعلان عن حالة الطوارئ في عدد من المناطق في سفيردلوفسك، حيث اندلع 55 حريقًا بالإضافة إلى احتراق مستودعين للبارود، كما أن هناك 18 مبنى يتم تخزين المتفجرات فيهم، معرضين للخطر بسبب حرائق الغابات.
وتأتي التقارير عن اندلاع الحرائق في روسيا بعد أيام قليلة من ضرب طائرتين بدون طيار الكرملين في موسكو الأسبوع الماضي، في محاولة لاغتيال بوتين، حيث اتهمت موسكو كييف بارتكاب هجوم إرهابي، وهو ما نفته أوكرانيا.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده لن تهاجم بوتين أو موسكو، مضيفًا أنهم لا يملكون أسلحة كافية لهذا.