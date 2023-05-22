حرس الحدود يذّكر بعدم الاقتراب من المنطقة الحدودية

حث حرس الحدود، مجددًا جميع المواطنين ومرتادي المناطق البرية، على عدم الاقتراب من المناطق الحدودية البرية.

وقال حرس الحدود في إنفوجراف صادر عنه اليوم الاثنين على حسابه بموقع “تويتر”، إن منطقة الحدود موضحة بلوحات إرشادية ومحددة بسواتر ترابية يجب عدم الاقتراب منها.

عقوبة على المخالفين

وفي وقت سابق، أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود مستمرون في تنفيذ مهامهم الأمنية بكافة المناطق الحدودية البرية والبحرية وضبط المخالفين وإيقاع العقوبات النظامية المقررة بحقهم.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين للابتعاد عن المناطق الحدودية المحظورة والتي تم تحديدها بسواتر أمنية ولوحات إرشادية.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق اللوائح والأنظمة بحق ّكل من يخالف النظام لأي غرض كان، ولن يُستثنى أيّ أحد من تطبيق العقوبات الواردة في نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية.