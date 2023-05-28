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في عدد من مناطق المملكة

حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٣ مساءً
حرس الحدود يعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود توفر عدد من الوظائف المؤقتة والمطلوب إشغالها بمواطنين سعوديين (رجال) في عدد من المناطق، وتدعو الخريجين الحاصلين على الدرجات والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلن عنها التقدم عليها، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

تفاصيل الوظائف

الفئات المستهدفة بالإعلان والشروط والضوابط العامة:

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1- خريجو المعاهد التخصصية.
2- خريجو الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.
3- خريجو درجة البكالوريوس.
4- يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة .
5- جميع الوظائف المعلن عنها تتطلب اجراء الاختبار العملي والمقابلة الشخصية وسيتم ترشيح من تنطبق عليه شروط شغل الوظيفة.
6- ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية ، وفي حالة اختلاف البيانات أو عدم اجتياز الاختبار العلمي سيتم استبعاد المرشح.
– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من اجتياز (الاختبار العملي / المقابلة الشخصية/الكشف الطبي).
7البيانات التي يتم إضافتها من قبل المتقدم على النظام مسؤوليتها على المتقدم حتى لو أدى عدم مصداقية تلك البيانات قياساً بأصول مستنداتها لاستبعاد الطلب في أي مرحلة من مراحل عملية التوظيف.

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وظائف شاغرة لدى المراعي في 3 مدن

شروط عامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
2- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
3- ألا يقل عمر المتقدم للوظيفة عن 18 عامًا.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءًا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/11/08هـ الموافق 2023/05/28م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/11/12هـ الموافق 2023/06/01م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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