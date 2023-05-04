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وسط يقظة رجاله

حرس الحدود ينقذ مقيمًا من الغرق بتبوك

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٠ مساءً
حرس الحدود ينقذ مقيمًا من الغرق بتبوك
المواطن - فريق التحرير

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أعلن حرس الحدود، اليوم الخميس، إنقاذ مقيم من الغرق في محافظة حقل بمنطقة تبوك.

ودائمًا ما يبذل حرس الحدود، الجهود في إنقاذ المواطنين والمقيمين، مع يقظة رجاله وقدراتهم في السيطرة على المواقف وإنقاذ الأرواح.

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