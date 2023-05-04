حرس الحدود ينقذ مقيمًا من الغرق بتبوك

أعلن حرس الحدود، اليوم الخميس، إنقاذ مقيم من الغرق في محافظة حقل بمنطقة تبوك.

ودائمًا ما يبذل حرس الحدود، الجهود في إنقاذ المواطنين والمقيمين، مع يقظة رجاله وقدراتهم في السيطرة على المواقف وإنقاذ الأرواح.