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من المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة عبر ميناء جدة

حرس الحدود يواصل تقديم الدعم الأمني والتنظيمي لعمليات الإجلاء

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٨ مساءً
حرس الحدود يواصل تقديم الدعم الأمني والتنظيمي لعمليات الإجلاء
المواطن - واس

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واصل حرس الحدود السعودي تقديم الدعم الأمني والتنظيمي للجهات المشاركة في مساعدة القادمين إلى المملكة من عمليات إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان، عبر ميناء جدة الإسلامي ومتابعة السفن التي تقلهم منذ دخولها البحر الإقليمي للمملكة حتى وصولها إلى الميناء وتسريع وتسهيل إجراءاتهم.
يأتي هذا الدعم ضمن المهام الأمنية والإنسانية التي تؤديها المديرية العامة لحرس الحدود، بإشراف ومتابعة من مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبد الله الشهري؛وذلك لتسهيل وتسريع إجراءات دخول جميع القادمين إلى المملكة، وتقديم التسهيلات والخدمات كافة لهم.

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