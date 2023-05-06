متحدث شرطة الرياض: الجهود الميدانية تتواصل لتجفيف منابع الترويج للمخدرات تشكيل مباراة ريال مدريد وأوساسونا حرس الحدود يواصل تقديم الدعم الأمني والتنظيمي لعمليات الإجلاء بحث نقل اختصاصات السينما من المرئي والمسموع إلى هيئة الأفلام وزير الإعلام ينعى المصور الزهراني: ما قام به لوطنه راسخ لا ينسى لقطات من مغادرة بعثة الهلال إلى الرياض تعرف على عقوبات بيع الأدوية المقيدة بدون وصفة طبية جماهير الهلال تطلب رحيل 6 لاعبين عن الفريق هل تعاقب أسرة المدمن حال تسترها؟ المغامس يجيب بايرن ميونخ يهزم فيردر بريمن بشق الأنفس
واصل حرس الحدود السعودي تقديم الدعم الأمني والتنظيمي للجهات المشاركة في مساعدة القادمين إلى المملكة من عمليات إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان، عبر ميناء جدة الإسلامي ومتابعة السفن التي تقلهم منذ دخولها البحر الإقليمي للمملكة حتى وصولها إلى الميناء وتسريع وتسهيل إجراءاتهم.
يأتي هذا الدعم ضمن المهام الأمنية والإنسانية التي تؤديها المديرية العامة لحرس الحدود، بإشراف ومتابعة من مدير عام حرس الحدود اللواء محمد بن عبد الله الشهري؛وذلك لتسهيل وتسريع إجراءات دخول جميع القادمين إلى المملكة، وتقديم التسهيلات والخدمات كافة لهم.