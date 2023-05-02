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يخمر مشروب حمضيات باستخدام بكتيريا أيديهم

حركة غريبة تضع فندقًا يابانيًّا شهيرًا بمأزق وتجبره على الاعتذار

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٩ صباحاً
حركة غريبة تضع فندقًا يابانيًّا شهيرًا بمأزق وتجبره على الاعتذار
المواطن - فريق التحرير

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اعتذر فندق ياباني شهير بعد أنباء عن تعمد موظفين في المقهى الخاص به تخمير مشروب حمضيات باستخدام بكتيريا أيديهم، دون مراعاة اشتراطات الصحة والسلامة.

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صحة العملاء

وفي التفاصيل، تعرض فندق AWA Nishiizu في محافظة “شيزوكا” اليابانية، لانتقادات بسبب تعريض صحة عملائه للخطر من خلال انتهاك قواعد النظافة الأساسية.

وعرض البرنامج التلفزيوني الشهير “Beat Takeshi’s TV Tackle” في 23 إبريل، مدى تغير اتجاهات السفر في اليابان من خلال عرض مشروب “صحي” تم بيعه في مقهى فندق في “شيزوكا”.

يبدو أن خليط البرتقال المحفوظ في أوعية بلاستيكية كبيرة كان عبارة عن شراب مصنوع من اليوسفي الصيفي والسكر، لكن المكون السري الذي يميزه عن المشروبات المماثلة كان عملية التخمير.

وكشف موظف تمت مقابلته، أنه تم تخمير الشراب بمساعدة البكتيريا الأصلية الموجودة في اليد البشرية، لذلك كانوا يلصقون أيديهم في الجرة ويقلبونها.

وتابع الموظف: “هذا شراب إنزيمي محلي الصنع مصنوع من برتقال اليوسفي الصيفي المخمر، ونظرًا لأنه يتم تخميره باستخدام بكتيريا أصلية للفطر على يديك، فإنك تضع يدك في الداخل وتحركها”.

الشراب المخمر

وخلال نفس المقطع، يوضح موظف آخر أن الشراب المخمر عادة ما يتم خلطه بالماء أو الصودا لإنشاء “مشروب صحي” يجب تناوله بشكل مثالي قبل الاستحمام بحوالي 15 دقيقة من أجل إزالة السموم.

ورغم أنه خلال الحلقة لم يتم التشكيك أو بحث كيفية عملية التخمير، إلا أن الكثيرين تساءلوا عبر مواقع التواصل عن ذلك، ليجدوا مفاجأة بانتظارهم عندما تم الكشف أنه يتم من خلال بكتيريا اليدين.

وصُدم الكثير من الطريقة التي يستخدمها فندق مشهور مثل AWA Nishiizu، وحذر آخرون من المخاطر الصحية الخطيرة التي يعرضها المستهلكون لها.

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