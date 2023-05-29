حريق ضخم وإطلاق نار في جياد الصناعية بالسودان

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تواردت أنباء عن نشوب حريق وسماع دوي إطلاق نار في مدينة جياد الصناعية جنوب الخرطوم، وفقًا لما نشرته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.
وطال الحريق مخازن سين للغلال “جياد”، فيما ارتفعت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في محيط المنطقة.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية حتى الآن، كما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا عن ملابسات الحادث.