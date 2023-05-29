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طال الحريق مخازن سين للغلال بجياد

حريق ضخم وإطلاق نار في جياد الصناعية بالسودان

الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٣ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

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تواردت أنباء عن نشوب حريق وسماع دوي إطلاق نار في مدينة جياد الصناعية جنوب الخرطوم، وفقًا لما نشرته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر.

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مخازن سين

وطال الحريق مخازن سين للغلال “جياد”، فيما ارتفعت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان في محيط المنطقة.

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ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر مادية أو بشرية حتى الآن، كما لم تصدر أي جهة رسمية بيانًا عن ملابسات الحادث.

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