حريق ضخم يدمر المحال التجارية في سوق أم درمان

وثقت مقاطع فيديو متداولة، احتراق ودمار عدد كبير من المحال التجارية بسوق أم درمان في السودان، وسط ما تشهده البلاد من الاشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي.

وأظهرت الفيديوهات المتداولة، التهام النيران المحال التجارية بسوق أم درمان وسط تصاعد الدخان الكثيف في السماء، حيث ظهر عدد من المواطنين وهم يحاولون بشكل صعب إطفاء الحرائق برش المياه عليها.

قرارات البرهان

وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقعا اتفاقًا أوليًا قبل أيام قليلة، تعهّد فيه الطرفان باحترام قواعد تتيح توفير المساعدات الإنسانية، من دون التوصل حتى الآن إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، عددًا من القرارات، كان من أبرزها إعفاء مدير عام الشرطة السودانية.

كما قرر البرهان، إنهاء خدمة سفراء بوزارة الخارجية السودانية، وتجميد حسابات الدعم السريع وشركاتها في جميع البنوك في السودان، وإعفاء محافظ البنك المركزي من منصبه.