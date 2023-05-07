حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض

باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حريقا في ورشة نجارة.

إخماد الحريق

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مدني الرياض أخمد حريقًا في ورشة نجارة، ولا إصابات.