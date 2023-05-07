حريق يلتهم ورشة نجارة في الرياض

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باشرت فرق الدفاع المدني بالرياض، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، حريقا في ورشة نجارة.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر “تويتر”، أن مدني الرياض أخمد حريقًا في ورشة نجارة، ولا إصابات.
أخمد مدني #الرياض حريقًا في ورشة نجارة، ولا إصابات. pic.twitter.com/vLBDqrdKZn
— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) May 7, 2023