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السيطرة على الحريق دون إصابات

حريق يلتهم ورشة نجارة في جازان

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٩ صباحاً
حريق يلتهم ورشة نجارة في جازان
المواطن - فريق التحرير

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باشرت فرق الدفاع المدني بجازان، اليوم الاثنين، حريقاً اندلع في ورشة نجارة حيث تكللت جهود رجال الدفاع المدني بالنجاح، وتمت السيطرة على الحريق.

السيطرة على الحريق

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: أن مدني جازان أخمد الحريق دون وقوع إصابات ولله الحمد.

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