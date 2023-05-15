حريق يلتهم ورشة نجارة في جازان

باشرت فرق الدفاع المدني بجازان، اليوم الاثنين، حريقاً اندلع في ورشة نجارة حيث تكللت جهود رجال الدفاع المدني بالنجاح، وتمت السيطرة على الحريق.

السيطرة على الحريق

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: أن مدني جازان أخمد الحريق دون وقوع إصابات ولله الحمد.