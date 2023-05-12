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يتم بناءً عليه دراسة الأهلية واستحقاق الشهر المقبل

حساب المواطن: آخر موعد للتحقق من البيانات يوم 10 ميلاديًّا

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٢ مساءً
حساب المواطن: آخر موعد للتحقق من البيانات يوم 10 ميلاديًّا
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن أن آخر موعد للتحقق من البيانات هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

وأوضحت خدمة المستفيدين، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه.

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إيداع دفعة مايو

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو.

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وكان البرنامج قد أعلن أن عملية إيداع الدفعة الـ 66 من الدعم المخصص للمستفيدين لشهر مايو سوف تستمر حتى مساء اليوم.

وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع خطوات التسجيل وانتظار نتائج دراسة الأهلية للحصول على الدعم.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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