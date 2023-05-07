حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى شهر يوليو

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أوضح برنامج حساب المواطن، أن شهر يوليو سيشهد آخر دفعة من الدعم الإضافي للمستفيدين المستوفين لكافة الشروط.
وأكدت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” في ردها على استفسار أحد المتابعين ، أنه تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة أربعة أشهر حتى دفعة شهر يوليو 2023 .
وأضافت أنه يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://ca.gov.sa .
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن صرف الدفعة الـ 66 من دعمه في اليوم العاشر من شهر مايو المقبل.
وأكدت خدمة المستفيدين أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإن صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع فسيتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.