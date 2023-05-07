Icon

تبادل الاتهامات بشأن خرق الهدنة في السودان Icon “ساب” يحقق 1.76 مليار ريال أرباحاً في الربع الأول Icon لقطات عفوية لـ الأمير لويس تخطف أنظار العالم Icon 125 مليون ريال أرباح “كابلات الرياض” في الربع الأول Icon حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى شهر يوليو Icon تصويت بشأن عودة سوريا في اجتماع طارئ للجامعة العربية Icon اليوم.. بدء التسجيل الإلكتروني لطلبة الصف الأول الابتدائي Icon ارتفاع الناتج المحلي السعودي 3.9% خلال الربع الأول من 2023 Icon لحظة سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار بتكساس Icon وظائف شاغرة لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
أخر دفعة من الدعم الإضافي المقدم لـ 4 أشهر

حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى شهر يوليو

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
حساب المواطن: الدعم الإضافي مستمر حتى شهر يوليو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن، أن شهر يوليو سيشهد آخر دفعة من الدعم الإضافي للمستفيدين المستوفين لكافة الشروط.

وأكدت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” في ردها على استفسار أحد المتابعين ، أنه تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة أربعة أشهر حتى دفعة شهر يوليو 2023 .

قد يهمّك أيضاً
التحول الوطني يسهم في مشاركة المرأة بنسبة 34.7 % في سوق العمل

التحول الوطني يسهم في مشاركة المرأة بنسبة 34.7 % في سوق العمل

تركي آل الشيخ: جننت المايسترو وأكثر من 30 بروفة لروائع الموجي

تركي آل الشيخ: جننت المايسترو وأكثر من 30 بروفة لروائع الموجي

وأضافت أنه يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة الاستحقاق يمكن استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط http://ca.gov.sa .

موعد صرف دفعة مايو

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن صرف الدفعة الـ 66 من دعمه في اليوم العاشر من شهر مايو المقبل.

وأكدت خدمة المستفيدين أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وإن صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع فسيتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 10 مناطق
السعودية اليوم

أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على 10...

السعودية اليوم
حقيقة محاولة انتحار سعد لمجرد داخل السجن
مشاهير

حقيقة محاولة انتحار سعد لمجرد داخل السجن

مشاهير
بايرن ميونخ يهزم فيردر بريمن بشق الأنفس
الرياضة

بايرن ميونخ يهزم فيردر بريمن بشق الأنفس

الرياضة
الطاقة تتابع مخزون الوقود في المطارات والمحطات
السعودية اليوم

الطاقة تتابع مخزون الوقود في المطارات والمحطات

السعودية اليوم
الفيصلي يسعى لاستعادة توازنه في دوري يلو
آخر الاخبار

الفيصلي يسعى لاستعادة توازنه في دوري يلو

آخر الاخبار
عَرَض صحي بالثلاثينيات يزيد اضطرابات الشيخوخة
صحة وطب‎

عَرَض صحي بالثلاثينيات يزيد اضطرابات الشيخوخة

صحة وطب‎
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة تنزانيا

السعودية اليوم
للمقيمين.. إتاحة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر
السعودية اليوم

للمقيمين.. إتاحة تسجيل المواليد إلكترونيًا عبر أبشر

السعودية اليوم