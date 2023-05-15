حساب المواطن : المرفقات المرفوضة تمنع دراسة الأهلية

إتاحة خدمات العنوان الوطني عبر أبشر الرائد يتفوق على ضمك في الشوط الأول وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي لابورتا: نريد عودة ميسي لبرشلونة تكثيف التنسيق السعودي الألماني في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي إضافة خدمة الشحن DRAGON إلى ميناء جدة الإسلامي الضمان الصحي يغطي تكاليف التبرع بالأعضاء بحد 50 ألف ريال عبدالله الزوري يخضع لجراحة ناجحة وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير
كشف برنامج حساب المواطن عن كيفية التعامل مع حالة الطلب المكتمل مع رفض المرفقات، من أجل دراسة الأهلية.
جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة للبرنامج عبر حسابها بموقع “تويتر” على سؤال بخصوص ذلك.
وقالت خدمة المستفيدين “يعتبر طلبك مكتملًا مع مرفقات مرفوضة، الرجاء الدخول للبوابة واختيار (تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات)”
وأضافت أنه عقب ذلك يتم حذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى، مؤكدة أنه لا بد من الموافقة على المستندات لتتم “دراسة الأهلية”.
وكان برنامج حساب المواطن، أعلن اليوم الاثنين، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 66 لشهر مايو.
وأوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يمكن رفع طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن (هنا).