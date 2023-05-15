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لا بد من الموافقة على المستندات

حساب المواطن : المرفقات المرفوضة تمنع دراسة الأهلية

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٧ مساءً
حساب المواطن : المرفقات المرفوضة تمنع دراسة الأهلية
المواطن - فريق التحرير

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كشف برنامج حساب المواطن عن كيفية التعامل مع حالة الطلب المكتمل مع رفض المرفقات، من أجل دراسة الأهلية.

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة للبرنامج عبر حسابها بموقع “تويتر” على سؤال بخصوص ذلك.

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الإجراءات المطلوبة

وقالت خدمة المستفيدين “يعتبر طلبك مكتملًا مع مرفقات مرفوضة، الرجاء الدخول للبوابة واختيار (تفاصيل الطلب، إدارة المرفقات)”

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وأضافت أنه عقب ذلك يتم حذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى، مؤكدة أنه لا بد من الموافقة على المستندات لتتم “دراسة الأهلية”.

طلبات الاعتراض

وكان برنامج حساب المواطن، أعلن اليوم الاثنين، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 66 لشهر مايو.

وأوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يمكن رفع طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن (هنا).

يذكر أن برنامج حساب المواطن، أودع 3.6 مليارات ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو.

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