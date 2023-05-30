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صرف دفعة يونيو يوم 11

حساب المواطن: تأخير إيداع دعم يونيو يومًا

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ مساءً
حساب المواطن: تأخير إيداع دعم يونيو يومًا
المواطن - فريق التحرير

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أوضح برنامج حساب المواطن، أن صرف دعم شهر يونيو القادم، سيتأخر يومًا ليكون يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م.

الأهلية والاستحقاق

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين بشأن استحقاق الدعم، حيث سأل أحد المواطنين قائلًا: قدمت اعتراض وجاني إني مؤهل، وفي الصفحة الرئيسية مكتوب غير مستحق بسبب تجاوز الحد المانع.

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بدوره، رد برنامج حساب المواطن، موضحًا أنه لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر يونيو، وفي حال انطبقت عليه معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ 11 يوني، مضيفًا: لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية: اضغط هنا.

موعد دفعة يونيو

وفي وقت سابق، حدد برنامج حساب المواطن موعد إيداع مستحقات دفعة شهر يونيو المقبل في حسابات المستفيدين من الدعم.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من دفعة يونيو، يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م.

وأكدت أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

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