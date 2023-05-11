Icon

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية Icon ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك Icon وظائف شاغرة في شركة إريكسون Icon الهلال بطلًا لـ كأس الملك Icon وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع Icon ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض Icon الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله Icon لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حساب المواطن
حصاد اليوم

حساب المواطن: تغيير الحالة الاجتماعية يؤثر على استحقاق الدعم

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٧ صباحاً
حساب المواطن: تغيير الحالة الاجتماعية يؤثر على استحقاق الدعم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح برنامج حساب المواطن، أن تغيير الحالة الاجتماعية، يستوجب تحديث البيانات ليتم بعد ذلك دراسة الأهلية وبيان مدى تأثر أو استحقاق الدعم للمستفيد.

وأوضح حساب المواطن، في رده على استفسار أحد المستفيدين حول ما إذا كان التغيير في الحالة الاجتماعية لأحد أفراد الأسرة كالزواج مثلاً يؤثر على أهليه الدعم، ليُجيب “حساب المواطن” بأنه سيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتساب التابع، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمل المستفيد الدعم.

قد يهمّك أيضاً
لقطات لهطول الأمطار الغزيرة بعسير

لقطات لهطول الأمطار الغزيرة بعسير

هل تعاقب أسرة المدمن حال تسترها؟ المغامس يجيب

هل تعاقب أسرة المدمن حال تسترها؟ المغامس يجيب

تفاصيل دعم شهر مايو

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو.

قد يهمّك أيضاً
حرس الحدود يواصل تقديم الدعم الأمني والتنظيمي لعمليات الإجلاء

حرس الحدود يواصل تقديم الدعم الأمني والتنظيمي لعمليات الإجلاء

المواساة توزع 300 مليون ريال أرباحاً عن 2022

المواساة توزع 300 مليون ريال أرباحاً عن 2022

وأكد البرنامج أن 75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم، حيث بلغ عددهم 11.1 مليون مستفيد وتابع.

وكان البرنامج قد أعلن أن عملية إيداع الدفعة الـ 66 من الدعم المخصص للمستفيدين لشهر مايو سوف تستمر حتى مساء اليوم .

وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع خطوات التسجيل وانتظار نتائج دراسة الأهلية للحصول على الدعم.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة
الرياضة

مدرب الأهلي المصري: مواجهة الرجاء صعبة

الرياضة
انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول عيد الفطر
السعودية اليوم

انتعاش مبيعات العطور في السعودية مع حلول...

السعودية اليوم
السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض الرمضانية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

السديس: أكثر من نصف مليون زائر للمعارض...

السعودية اليوم
طرح تذاكر ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

طرح تذاكر ليلة روائع الموجي

السعودية اليوم
54 قناة تنقل نهائي كأس الملك
الرياضة

54 قناة تنقل نهائي كأس الملك

الرياضة
السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا
السعودية اليوم

السعودية تسجل أكثر عمليات إجلاء ناجحة عالميًّا

السعودية اليوم
السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال
السعودية اليوم

السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280...

السعودية اليوم
أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان
العالم

أردوغان: تركيا كانت حزينة خلال شهر رمضان

العالم