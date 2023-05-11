حساب المواطن: تغيير الحالة الاجتماعية يؤثر على استحقاق الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن، أن تغيير الحالة الاجتماعية، يستوجب تحديث البيانات ليتم بعد ذلك دراسة الأهلية وبيان مدى تأثر أو استحقاق الدعم للمستفيد.

وأوضح حساب المواطن، في رده على استفسار أحد المستفيدين حول ما إذا كان التغيير في الحالة الاجتماعية لأحد أفراد الأسرة كالزواج مثلاً يؤثر على أهليه الدعم، ليُجيب “حساب المواطن” بأنه سيتم دراسة استحقاق رب الأسرة دون احتساب التابع، وفي حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمل المستفيد الدعم.

تفاصيل دعم شهر مايو

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو.

وأكد البرنامج أن 75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم، حيث بلغ عددهم 11.1 مليون مستفيد وتابع.

وكان البرنامج قد أعلن أن عملية إيداع الدفعة الـ 66 من الدعم المخصص للمستفيدين لشهر مايو سوف تستمر حتى مساء اليوم .

وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع خطوات التسجيل وانتظار نتائج دراسة الأهلية للحصول على الدعم.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.