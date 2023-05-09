حساب المواطن: صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري

أكد حساب المواطن أنه يتم صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري في حسابات المستفيدين من البرنامج.

جاء ذلك ردًّا من حساب المواطن على استفسار في هذا الشأن عبر تويتر، مساء اليوم الثلاثاء.

تفاصل الدعم للدفعة الـ 58

وفي وقت سابق، أودع برنامج حساب المواطن 3.2 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والخمسين 10.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 130 مليار ريال منها 1.7 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1845 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 89% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 258 ألف مستفيد، مشكلين 11% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.