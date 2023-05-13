حساب المواطن: عبارة مدفوعة تستوجب مراجعة البنك

الملك سلمان يبعث رسالة خطية لرئيس القمر المتحدة أمطار رعدية ورياح نشطة مثيرة للأتربة على 9 مناطق أسينسيو يُهدي الفوز لـ الريال ضد خيتافي التعادل السلبي يحسم مباراة الوداد الرياضي ضد صن داونز مدرب توتنهام السابق يقترب من تدريب تشيلسي أمانة جدة تلغي عقد استثمار شاطئ أبحر بعد رصد مخالفات موعد مباراة الاتفاق ضد الشباب إضافة مسار حافلات الرياض في خرائط جوجل ماب الاتحاد يواصل استعداده لمواجهة الهلال عمر السومة يقلد البليهي بعد تتويج العربي
دعا حساب المواطن، المستفيدين الذين يظهر أمامهم عبارة “مدفوعة” بمراجعة البنك لصرف الدفعة 66 – شهر مايو.
جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على استفسار لأحد المستفيدين يقول إنه عند الاستعلام عن دفعة الاستلام قبل ساعة ظهرت أمامه عبارة “تحت إجراء الصرف”، وعندما دخل عبر منصة “نفاذ” وجد عبارة “مدفوعة”، على الرغم من أنه لم يحصل بعد على مبلغ الدعم؟.
وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “إنه في حال كانت الدفعة مدفوعة يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات” ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة” من خلال الرابط التالي “http://urv.ca.gov.sa/urv”.
وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو.
وأكد البرنامج أن 75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم، حيث بلغ عددهم 11.1 مليون مستفيد وتابع.
وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع خطوات التسجيل وانتظار نتائج دراسة الأهلية للحصول على الدعم.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.