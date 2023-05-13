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حساب المواطن: عبارة مدفوعة تستوجب مراجعة البنك

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٩ مساءً
حساب المواطن: عبارة مدفوعة تستوجب مراجعة البنك
المواطن - فريق التحرير

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دعا حساب المواطن، المستفيدين الذين يظهر أمامهم عبارة “مدفوعة” بمراجعة البنك لصرف الدفعة 66 – شهر مايو.

جاء ذلك في رد من البرنامج عبر حساب “خدمة المستفيدين”، على استفسار لأحد المستفيدين يقول إنه عند الاستعلام عن دفعة الاستلام قبل ساعة ظهرت أمامه عبارة “تحت إجراء الصرف”، وعندما دخل عبر منصة “نفاذ” وجد عبارة “مدفوعة”، على الرغم من أنه لم يحصل بعد على مبلغ الدعم؟.

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أهمية مراجعة البنك

وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “إنه في حال كانت الدفعة مدفوعة يرجى مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي “المدفوعات” ونوع الطلب الفرعي “لم يتم استلام الدفعة” من خلال الرابط التالي “http://urv.ca.gov.sa/urv”.

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تفاصيل دعم شهر مايو

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو.
وأكد البرنامج أن 75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم، حيث بلغ عددهم 11.1 مليون مستفيد وتابع.
وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع خطوات التسجيل وانتظار نتائج دراسة الأهلية للحصول على الدعم.

شروط الأهلية والاستحقاق

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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