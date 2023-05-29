حساب المواطن: لا يحق للبنوك حجز مبلغ الدعم

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أكد برنامج حساب المواطن، عدم جواز قيام البنك بالحجز من المبالغ المستحقة للدعم، منبهًا على الإجراء الواجب اتخاذه ضد البنك غير الملتزم بالقرار.
وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه لا يحق للبنك حجز المبالغ المستحقة من حساب المواطن، لافتة إلى إمكانية التوجه للبنك لتقديم الشكوى.
وأضافت أنه في حال عدم حل المشكلة، يتم تصعيد الشكوى للبنك المركزي السعودي من خلال الرقم 8001256666 أو الرابط التالي http://my.samacares.sa.
جاء ذلك ردًا على شكوى لأحد المستفيدين حول سحب 4 آلاف ريال من رصيده لصالح محكمة التنفيذ، فيما يخضع رصيده المتبقي (800 ريال) للحجز أيضًا ولا يستطيع صرفه.
وفي وقت سابق، حدد برنامج حساب المواطن موعد إيداع مستحقات دفعة شهر يونيو المقبل في حسابات المستفيدين من الدعم.
وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من دفعة يونيو، يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م.
وأكدت أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.