حساب المواطن: لا يلزم إضافة جميع التابعين باستثناء الزوجة

تفاعل برنامج حساب المواطن مع أسئلة أحد المتابعين بشأن إلزام المستفيد بإضافة جميع التابعين واقتصار الإضافة على ابن واحد فقط.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه لا يلزم إضافة جميع التابعين، باستثناء الزوجة حيث ينبغي إضافتها كتابع.

دفعة 66

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، موعد صرف الدفعة 66 لشهر مايو، حيث يتبقى 3 أيام على موعد إيداع الدعم بحسابات المستفيدين.

وأوضح المتحدث الرسمي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه أصبح المتبقي على إيداع الدفعة القادمة لشهر مايو 3 أيام، والذي يوافق يوم الأربعاء 10 مايو 2023.

يأتي ذلك بعد انتشار عدد من الأخبار على عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل الإيداع، مؤكدًا أن صرف الدفعة في موعدها يوم الأربعاء الموافق 10 مايو 2023 الموافق، 20 شوال 1444 من التاريخ الهجري.