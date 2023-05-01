حساب المواطن: مبالغ الدعم لشهر مايو لم تصدر حتى الآن

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أوضح برنامج حساب المواطن، أن مبالغ الدعم لدفعة شهر مايو لم تصدر حتى الآن، مضيفاً أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق من خلال حاسبة الدعم التقديرية.
جاء ذلك في رد من البرنامج في رد على سؤال مغرد عبر حساب “خدمة المستفيدين”، قال فيه: “يظهر لي غير مؤهل بسبب تجاوز الحد المانع في الصفحة الرئيسية وفي صفحة دراسة الأهلية مؤهل؟ فما الحل؟”.
وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله: “وعليكم السلام ، لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “مايو” وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ”10مايو”.
وتابع أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية: http://portal.ca.gov.sa .