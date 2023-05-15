Icon

إتاحة خدمات العنوان الوطني عبر أبشر Icon الرائد يتفوق على ضمك في الشوط الأول Icon وظائف شاغرة لدى الخزف السعودي Icon لابورتا: نريد عودة ميسي لبرشلونة Icon تكثيف التنسيق السعودي الألماني في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية Icon وظائف شاغرة في هيئة المحتوى المحلي Icon إضافة خدمة الشحن DRAGON إلى ميناء جدة الإسلامي Icon الضمان الصحي يغطي تكاليف التبرع بالأعضاء بحد 50 ألف ريال Icon عبدالله الزوري يخضع لجراحة ناجحة Icon وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر للتطوير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حساب المواطن
حصاد اليوم
عبر البوابة الإلكترونية الخاصة

حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 66

الإثنين ١٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ مساءً
حساب المواطن يبدأ استقبال طلبات الاعتراض على الدفعة 66
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 66 لشهر مايو.

وأوضح برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يمكن رفع طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن (هنا).

قد يهمّك أيضاً
الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية

الأحساء والخرج الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية

وفاة أمريكي كل 8 دقائق بسبب مخدر الفنتانيل 

وفاة أمريكي كل 8 دقائق بسبب مخدر الفنتانيل 

إيداع دفعة مايو

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، إيداع 3.6 مليارات ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو.

قد يهمّك أيضاً
السعودية رائدة في العمل الإنساني منذ عهد الملك المؤسس

السعودية رائدة في العمل الإنساني منذ عهد الملك المؤسس

وظائف إدارية شاغرة لدى STC

وظائف إدارية شاغرة لدى STC

وكان البرنامج قد أعلن أن عملية إيداع الدفعة الـ 66 من الدعم المخصص للمستفيدين لشهر مايو سوف تستمر حتى مساء اليوم.

وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع خطوات التسجيل وانتظار نتائج دراسة الأهلية للحصول على الدعم.

شروط الأهلية:

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لقطات لجريان مياه الأمطار بشوارع أبها
السعودية اليوم

لقطات لجريان مياه الأمطار بشوارع أبها

السعودية اليوم
وصول الفنان عبادي الجوهر للمشاركة في ليلة روائع الموجي
السعودية اليوم

وصول الفنان عبادي الجوهر للمشاركة في ليلة...

السعودية اليوم
ذاكرة الأغنية الخليجية والسعودية في ليلتين ممتزجتين بأصوات النجوم
السعودية اليوم

ذاكرة الأغنية الخليجية والسعودية في ليلتين ممتزجتين...

السعودية اليوم
بيئة عسير تفتح بوابات سد الملك فهد ببيشة دعمًا للمزارعين
السعودية اليوم

بيئة عسير تفتح بوابات سد الملك فهد...

السعودية اليوم
سكني يوفر 22 تصميمًا هندسيًا مطابقًا للكود السعودي
السعودية اليوم

سكني يوفر 22 تصميمًا هندسيًا مطابقًا للكود...

السعودية اليوم
سودانيون ينهبون فرع بنك الخرطوم بسوبا
العالم

سودانيون ينهبون فرع بنك الخرطوم بسوبا

العالم
شلالات الباحة وجهة الباحثين عن جمال الطبيعة
السعودية اليوم

شلالات الباحة وجهة الباحثين عن جمال الطبيعة

السعودية اليوم
تحذير من شرب المياه في العبوات البلاستيكية حال تعرضها للشمس
صحة وطب‎

تحذير من شرب المياه في العبوات البلاستيكية...

صحة وطب‎