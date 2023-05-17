حساب المواطن يذكر بشرط هام بشأن الآيبان

أوضح حساب المواطن شرطًا هامًّا بشأن الآيبان، بضرورة أن يكون مرتبطًا باسم المستفيد الرئيسي، مقدم الطلب.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات عبر موقع تويتر، حيث قالت السائلة: إنها ليس سعودية، ومطلقة، ولديها طفلة عمرها سنتان، وسجلت في حساب المواطن، لكنها تواجه مشكلة في التأهيل، فيما نصحها البعض بفتح حساب بنكي باسم طفلتها، فهل ذلك صحيح؟

الآيبان باسم المستفيد

بدوره، رد حساب المواطن على السائلة، حيث قال: لابد أن يكون الآيبان البنكي مرتبطًا باسم المستفيد الرئيسي- المتقدم بالطلب-، وفي حال تم تقديم الطلب قبل 10 مايو سيتم دراسة الأهلية وإبلاغك باستيفائك لشروط الأهلية عن طريق حساب المستفيد الرئيسي- دراسة الأهلية- ضمن دورة الأهلية لشهر يونيو.

استحقاق مايو

أعلن برنامج حساب المواطن، في وقت سابق، إيداع 3.6 مليار ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو الجاري.

وأكد البرنامج أن 75 % من المستفيدين تحصلوا على الدعم، حيث بلغ عددهم 11.1 مليون مستفيد وتابع.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.