حساب المواطن يرد على مستفيد قطع عنه الدعم

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دعا برنامج حساب المواطن أحد المستفيدين إلى التواصل معه على الرقم الموحد 19912، وذلك بعد أن تم قطع الدعم عن أسرته الفقيرة.
جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن عبر موقع “تويتر” على تغريدة تقول “تم قطع حساب المواطن عن أسرة فقيرة وأيتام تعيش على الضمان بدون سابق إنذار بسبب طلب وثيقة كارت العائلة أو حصر الورثة وعند رفع الوثيقة وقبولها من 10 مايو لم يتم التجاوب أو إيداع المبلغ حتى الآن”.
وردت خدمة المستفيدين بالقول “نأمل من المستفيد الرئيسي التواصل معنا على الرقم الموحد 19912 من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً من خلال رقم الجوال المسجل لدينا في البرنامج وذلك حفاظًا على خصوصية معلوماته”.
يذكر أن برنامج حساب المواطن، أعلن أمس الاثنين، بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 66 لشهر مايو.
وأوضح عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يمكن رفع طلبات الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بحساب المواطن (هنا).