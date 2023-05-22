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يمكن التحقق من البوابة الإلكترونية للبرنامج

حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة يونيو

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدورة يونيو
أستمع للمقال بالصوت

المواطن - فريق التحرير

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أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الاثنين، صدور نتائج الأهلية للدورة 67 لشهر يونيو 2023.

وأوضح برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يمكن التحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

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كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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