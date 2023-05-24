حساب المواطن يعيد التذكير بشروط التسجيل كفرد مستقل

أعاد حساب المواطن التذكير بشروط التسجيل كفرد مستقل في حساب البرنامج.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين، حيث سألت إحدى المواطنات: هل يمكن للطالب بالمرحلة الثانوية أن يسحل بحساب المواطن؟، وما هي الشروط للتسجيل؟

شروط التسجيل

بدوره رد الحساب على السائلة حيث قال: يمكن التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 سنة وإرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع حكومي- خاص)، وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

وأردف: في حال كنت فردًا مستقلًّا ولديك سكن منفصل لابد من رفع وثائق الاستقلالية باسم المتقدم بالطلب، وتشمل (صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات- الكليات- المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري أو حكومي- خاص)، وفي حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاق مستند.

نتائج أهلية يونيو

في وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن، صدور نتائج الأهلية للدورة 67 لشهر يونيو 2023.

وأوضح برنامج حساب المواطن، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه يمكن التحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي (اضغط هنا).