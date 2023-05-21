حساب المواطن يكشف موعد صدور الأهلية

أعلن برنامج حساب المواطن عن الموعد الرسمي لإصدار نتائج الأهلية للمستفيدين من البرنامج، مؤكدًا أنه سيتم شهريًا الإعلان عن ذلك من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للبرنامج.

سؤال أحد المستفيدين

وردت خدمة المستفيدين على استفسارات أحد المواطنين حيث سأل أحد المستفيدين عن موعد إصدار نتائج أهلية شهر يونيو 2023، وقال: السلام عليكم متى تصدر أهلية يونيو؟

ورد حساب المواطن على السؤال كالآتي: “سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حساب دراسة الأهلية”.

إيداع دفعة مايو