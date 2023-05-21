عرض سعودي لضم داني سيبايوس بايدن: المحادثات مع الجمهوريين حول رفع سقف الدين متعثرة تشكيل مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اختفاء 30 طنًا من الأمونيا المتفجرة من قطار شحن في كاليفورنيا الصحة: بدء برنامج فحص اللياقة للطلاب المستجدين أكثر 5 مباريات شهدت دقائق لعب بدوري روشن سانتي مينا يسعى لاستعادة بريقه حساب المواطن يكشف موعد صدور الأهلية تاريخ التوسعات السعودية لـ الحرم المكي من المؤسس حتى الملك سلمان رونالدينيو: برشلونة على الطريق الصحيح
أعلن برنامج حساب المواطن عن الموعد الرسمي لإصدار نتائج الأهلية للمستفيدين من البرنامج، مؤكدًا أنه سيتم شهريًا الإعلان عن ذلك من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية للبرنامج.
وردت خدمة المستفيدين على استفسارات أحد المواطنين حيث سأل أحد المستفيدين عن موعد إصدار نتائج أهلية شهر يونيو 2023، وقال: السلام عليكم متى تصدر أهلية يونيو؟
ورد حساب المواطن على السؤال كالآتي: “سيتم الإعلان عن صدور نتائج الأهلية شهريًا من خلال الحساب الرسمي للبرنامج، وبإمكانك معرفة نتيجة أهليتك عن طريق حساب دراسة الأهلية”.
يذكر أن برنامج حساب المواطن، قد أعلن إيداع 3.6 مليارات ريال في حسابات المستفيدين المكتملة طلباتهم لشهر مايو الجاري.
وأشار إلى أن التسجيل في البرنامج متاح من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي واتباع خطوات التسجيل وانتظار نتائج دراسة الأهلية للحصول على الدعم.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.