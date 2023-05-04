660 مليون ريال أرباح سابك في الربع الأول الهجوم على كرملين روسيا حقيقي أم مزيف حساب المواطن يوضح تأثير التسجيل في التوطين على الدعم المملكة القابضة تستثمر 228.2 مليون ريال في أكبر شركة تأمين أوروبية وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء هجوم جديد على روسيا بطائرة مسيرة توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق صندوق الاستثمارات يعلن عن وظائف بعدة تخصصات 218 مليون ريال أرباح أمريكانا في الربع الأول بانخفاض 19% معركة مصيرية لن يكون فيها تهاون لحماية الشباب
أكد برنامج حساب المواطن، أهمية تسجيل وتحديث البيانات والإفصاح عن كامل الدخل في حال الاشتراك في التوطين أو التأمينات.
جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد قال فيه “سلام عليكم أنا ينزل لي الدعم هل إذا سجلت في نظام التوطين أو السعودة يتوقف الدعم ولا يستمر؟!”.
وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “وعليكم السلام ، في حال كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لا بد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى وفي حال كنت مستحقاً سيتم صرف الدعم”.
وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa .