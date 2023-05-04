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أكد أهمية تحديث البيانات والإفصاح عن الدخل

حساب المواطن يوضح تأثير التسجيل في التوطين على الدعم

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٣ صباحاً
حساب المواطن يوضح تأثير التسجيل في التوطين على الدعم
المواطن - فريق التحرير

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أكد برنامج حساب المواطن، أهمية تسجيل وتحديث البيانات والإفصاح عن كامل الدخل في حال الاشتراك في التوطين أو التأمينات.

الإفصاح عن كامل الدخل

جاء ذلك في رد من البرنامج على سؤال مغرد قال فيه “سلام عليكم أنا ينزل لي الدعم هل إذا سجلت في نظام التوطين أو السعودة يتوقف الدعم ولا يستمر؟!”.

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وأجاب برنامج حساب المواطن بقوله “وعليكم السلام ، في حال كان الاسم مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية لا بد أن يتم الإفصاح عن الدخل المسجل من ضمن مصادر الدخل في حساب المواطن، وسيتم دراسة استحقاقك مرة أخرى وفي حال كنت مستحقاً سيتم صرف الدعم”.

معرفة قيمة الاستحقاق

وأضاف برنامج حساب المواطن، أنه يمكن معرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://portal.ca.gov.sa .

 

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