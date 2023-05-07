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سيتم دراسة الأهلية ضمن دورة يونيو

حساب المواطن يوضح موقف التابع المضاف بعد 10 إبريل

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٩ مساءً
حساب المواطن يوضح موقف التابع المضاف بعد 10 إبريل
المواطن - فريق التحرير

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أوضح حساب المواطن موقف التابع عقب إضافته بعد تاريخ 10 إبريل، وذلك من حيث أهليته.

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لبرنامج حساب المواطن عبر موقع “تويتر” على سؤال أحد المستفيدين يقول “تم إضافة مولود قبل أكثر من 10 أيام ولم تصدر أهليته مع التابعين”.

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وأشارت الخدمة إلى أنه في حال تمت إضافة تابع بعد تاريخ 10 إبريل سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابك “دراسة الأهلية” ضمن دورة الأهلية لشهر “يونيو”.

صرف الدفعة 66

وكان المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، أعلن موعد صرف الدفعة 66 لشهر مايو، حيث يتبقى 3 أيام على موعد إيداع الدعم بحسابات المستفيدين.

وأوضح المتحدث الرسمي عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أنه أصبح المتبقي على إيداع الدفعة القادمة لشهر مايو 3 أيام، والذي يوافق يوم الأربعاء 10 مايو 2023.

الدعم الإضافي

وفي وقت سابق، أوضح برنامج حساب المواطن، أن شهر يوليو سيشهد آخر دفعة من الدعم الإضافي للمستفيدين المستوفين لكافة الشروط.

وأكدت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” في ردها على استفسار أحد المتابعين، أنه تنفيذًا للتوجيه الكريم سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة أربعة أشهر حتى دفعة شهر يوليو 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل.

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