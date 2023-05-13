حساب المواطن: 5 حالات تتيح تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيسي

أعاد برنامج حساب المواطن التذكير بالحالات التي يسمح فيها للمتزوجة بالتسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في عدد من الحالات.

جاء ذلك خلال رد خدمة المستفيدين التابعة لحساب المواطن عبر حساب موقع “تويتر” على استفسار بخصوص ذلك.

مستفيد رئيسي

وقالت خدمة المستفيدين إنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب).

وأشارت إلى أنه يجب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الأسرة.

ويتم ذلك عن طريق حساب رب الأسرة وذلك من خلال (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابعين ثم الضغط على إضافة ثم حفظ ).

التحقق من البيانات

وفي وقت سابق، أكد برنامج حساب المواطن أن آخر موعد للتحقق من البيانات هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي.

وأوضحت خدمة المستفيدين، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يتم التحقق من البيانات في موعد آخره 10 من كل شهر ميلادي وبناءً عليه يتم دراسة أهلية واستحقاق الشهر الذي يليه.