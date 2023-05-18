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180 مليون دولار بهدف تعزيز صناعة السينما

حضور سعودي قوي في مهرجان كان السينمائي 2023

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ صباحاً
حضور سعودي قوي في مهرجان كان السينمائي 2023
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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شهد مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ76، حضورًا سعوديًّا قويًّا، حيث كشف صندوق التنمية الثقافية للمملكة رسميًّا خلال فعاليات المهرجان، عن صندوقين منفصلين لقطاع الأفلام تبلغ قيمتهما الإجمالية 180 مليون دولار بهدف تعزيز صناعة السينما المحلية وجذب نجوم السينما العالمية إلى البلاد.

180 مليون دولار لدعم السينما

وشاركت السعودية بوفد كبير في مهرجان كان السينمائي، فيما أعلن محمد بن دايل الرئيس التنفيذي لـ صندوق التنمية الثقافية، ونجلاء النمير، مدير الإستراتيجية وتطوير الأعمال في الصندوق، عن برنامج استثماري بميزانية 80 مليون دولار يستهدف صناعة الأفلام. وكشف بن دايل عن أول صندوق استثمار سعودي للأفلام بقيمة 100 مليون دولار، بحسب مجلة “فارايتي” الفنية العالمية.

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وقال: “يسعدنا الاحتفال بهذا الإنجاز الكبير لقطاع السينما السعودي الذي يؤكد التزام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ببناء هذا القطاع والوصول إلى العالمية بالصناعة السعودية السينمائية”.

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وجاء إعلان صندوق التنمية الثقافية في مدينة كان، ضمن الجهود السعودية المستمرة لدعم صناعة السينما والتلفزيون المحلية، وهو ما تمثل مؤخرًا في قرارات الإعفاء الضريبي للإنتاج السينمائي الذي يعتمد بنسبة 40% على طواقم ومواهب سعودية، وفقًا لـ”فارايتي”.

جوني ديب في مهرجان كان

فيلم افتتاح مهرجان كان

وجسد التواجد السعودي في مهرجان كان السينمائي أيضًا، من خلال وفد سعودي كبير للمرة الثالثة على التوالي، ومن خلال عرض فيلم الافتتاح Jeanne du Barry لـ جوني ديب مستوحاة من حياة جين دو باري، آخر عشيقة للملك لويس الخامس عشر، بعد مدام دي بومبادور”، والذي يعد بمثابة عودته مرة أخرى للنجم جوني ديب من خلال إنتاج سعودي فرنسي مشترك.

وشهد يوم 13 إبريل 2023، إعلان مهرجان كان السينمائي، القائمة الرسمية للأفلام المختارة، للمشاركة في المسابقات الرسمية للمهرجان، بما فيها مسابقة السعفة الذهبية.

وتشهد الدورة الـ 76، لمهرجان كان السينمائي الدولي لعام 2023، والتي تقام في الفترة ما بين 16 إلى 27 مايو، تكريم الممثل العالمي الشهير هاريسون فورد، وعرض أحدث أفلامه السينمائية، والذي ينتمي لسلسلة أفلام إنديانا جونز، Indiana Jones and the Dial of Destiny.

جناح السعودية في مهرجان كان

وفي سياق متصل، دشّنت هيئة الأفلام الجناح الوطني المشارك في الدورة الــ76 من مهرجان كان السينمائي الدولي المقام خلال الفترة من 16 إلى 26 مايو (أيار)، وتُسلّط الهيئة عبر هذا الجناح الضوء على صناعة السينما السعودية التي تشهد إقبالًا متزايدًا في شباك التذاكر، ونموًّا قياسيًّا في نشاط إنتاج الأفلام.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام، عبدالله آل عياف، أن هذه المشاركة تأتي بعد عام ناجح من تطوير عروض صناعة السينما المحلية، والمساعي التي تبذل للوصول إلى مركز عالمي لإنتاج الأفلام والمواهب، مشيرًا إلى أن إيرادات المملكة من شباك التذاكر الأسرع نموًا في الشرق الأوسط حاليًّا.

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