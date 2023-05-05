حضور مميز لشيرين في ليلة روائع الموجي

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تألقت المطربة شيرين عبدالوهاب ضمن مشاركتها في حفل ليلة روائع الموجي، لإحياء موسيقى الموسيقار محمد الموجي، وسط تفاعل الحضور.
جمهور #روائع_الموجي يقضون أمتع الأوقات مع الفنانة شيرين عبدالوهاب على مسرح أبو بكر سالم 🎶🤍 #تقويم_الرياض pic.twitter.com/dTPDySU5rHقد يهمّك أيضاً
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) May 4, 2023
ووثقت الهيئة العامة للترفيه لحظات طرب واستمتاع جمهور حفل ليلة روائع الموجي، المقامة فعاليتها حاليًّا على مسرح أبو بكر سالم.
وانطلق على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، مساء أمس الخميس 4 مايو، الحفل الموسيقي الضخم روائع الموجي، برعاية الهيئة العامة للترفيه.
ويحيي الحفل الذي يحتفي بالموسيقار الراحل محمد الموجي، نخبة من نجوم العالم العربي وهم: عبادي الجوهر، أنغام، ماجد المهندس شيرين، صابر الرباعي، زينة عماد، مي فاروق، وائل جسار، والأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.