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يحيي الحفل نخبة من نجوم العالم العربي

حضور مميز لشيرين في ليلة روائع الموجي

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٩ صباحاً
حضور مميز لشيرين في ليلة روائع الموجي
المواطن - فريق التحرير

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تألقت المطربة شيرين عبدالوهاب ضمن مشاركتها في حفل ليلة روائع الموجي، لإحياء موسيقى الموسيقار محمد الموجي، وسط تفاعل الحضور.

ووثقت الهيئة العامة للترفيه لحظات طرب واستمتاع جمهور حفل ليلة روائع الموجي، المقامة فعاليتها حاليًّا على مسرح أبو بكر سالم.

روائع الموجي

وانطلق على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد الرياض، مساء أمس الخميس 4 مايو، الحفل الموسيقي الضخم روائع الموجي، برعاية الهيئة العامة للترفيه.

ألمع النجوم

ويحيي الحفل الذي يحتفي بالموسيقار الراحل محمد الموجي، نخبة من نجوم العالم العربي وهم: عبادي الجوهر، أنغام، ماجد المهندس شيرين، صابر الرباعي، زينة عماد، مي فاروق، وائل جسار، والأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد. 

 

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