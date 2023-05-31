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حظر تجول ليلي في بورتسودان

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
حظر تجول ليلي في بورتسودان
المواطن - فريق التحرير

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أعلن والي ولاية البحر الأحمر في السودان، الثلاثاء، حظر التجول ليلًا في مدينة بورتسودان.

حظر التجول

وبحسب البيان، يبدأ حظر التجول من الساعة 11 ليلًا إلى الخامسة صباحًا بالتوقيت المحلي.

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ووفقًا لأمر الطوارئ، فإنه بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، كل من يخالف أحكام هذا الأمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة مبلغ لا يتجاوز 3 ملايين جنيه سوداني (نحو 5 آلاف دولار) أو العقوبتين معًا، وفي حالة عدم الدفع بالسجن مدة لا تزيد على 6 أشهر.

من المعروف أن بورتسودان تعد ثاني كبرى المدن السودانية بعد الخرطوم، وتقع على البحر الأحمر إلى الشرق من البلاد.

مقر لإجلاء العالقين

وحملت المدينة أهمية كبرى مع اندلاع الصراع في السودان قبل نحو شهر ونصف الشهر، إذ أصبحت مقرًّا لإجلاء العالقين عبر مطارها ومينائها، كما أنها تعد مركزًا رئيسيًّا للشحن.

ومؤخرًا نقلت الأمم المتحدة وبعض وكالات الإغاثة وسفارات وإدارات من الحكومة المركزية السودانية عملياتها إلى بورتسودان، علمًا أنها شهدت القليل من الاضطرابات.

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