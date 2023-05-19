حظر دخول أوباما إلى روسيا

حظرت روسيا، اليوم، دخول 500 أمريكي إلى أراضيها، بينهم الرئيس السابق باراك أوباما؛ ردًّا على العقوبات المفروضة من واشنطن.

العقوبات ضد روسيا

وذكرت الخارجية الروسية: ردًّا على العقوبات ضد روسيا التي تفرضها إدارة (جو) بايدن بشكل دوري، يُمنع على 500 أمريكي دخول روسيا الاتحادية، مشيرةً إلى أن أوباما ضمن المدرجين على القائمة.

وأمس كشفت قمة مجموعة السبع المنعقدة في اليابان، عقوبات أمريكية جديدة تستهدف “آلة الحرب” الروسية في إطار تشديد الخناق على موسكو، وفق ما أفاد مسؤول أمريكي رفيع.

وأفاد المسؤول الذي طلب من الصحافيين عدم كشف هويته، أن جميع الدول الأعضاء في مجموعة السبع تستعد لفرض عقوبات، بينها حزمة أمريكية “أساسية” ستجعل “من الصعب على روسيا الحفاظ على آلة الحرب الخاصة بها”.

تضييق الخناق

من جانبه، أكد مسؤول أمريكي، الخميس، أن دول مجموعة السبع تعتزم “تضييق الخناق” على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا بنفس التصميم كما في العام الماضي.

وقال المسؤول للصحفيين: “التزامنا بمواصلة تضييق الخناق على روسيا لا يزال قويًّا كما كان في العام الماضي. أعتقد أن غدًا ستشهد تحركات جديدة لعزل روسيا اقتصاديًّا وقدرتها على شن الحرب”.