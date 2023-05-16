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تعد من الأسماك المهددة بالانقراض

حظر صيد أسماك الترباني في البحر الأحمر

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٣ مساءً
حظر صيد أسماك الترباني في البحر الأحمر
المواطن - واس

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أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة حظر صيد أسماك الترباني “نابليون” على ساحل البحر الأحمر في المملكة، حيث تعد من الأسماك المهددة بالانقراض، وصيدها مخالفة للائحة التنفيذية لنظام الزراعة.

وشدد على صياديّ المنطقة، وأصحاب قوارب النزهة، والباعة والمحرجين في أسواق السمك، من صيدها أو تداولها أو بيعها.

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أسماك الباغة

وبين الفرع أن حظر صيد أسماك الباغة من 1 يوليو حتى 15 أكتوبر ولمدة ثلاثة أشهر ونصف، وموسم حظر صيد الإستاكوزا (اللوبستر) من 14 أكتوبر إلى 14 يوليو لمدة تسعة أشهر، وبنهاية الشهر الجاري ينتهي موسم حظر صيد أسماك الناجل والطرادي، الذي بدأ من 1 إبريل لمدة شهرين، واستمرار حظر صيد الروبيان من 1 أبريل حتى نهاية شهر أغسطس ولمدة خمسة أشهر.

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مواسم الحظر

من جانبه، دعا فرع الوزارة الصيادين إلى الالتزام بمواسم حظر صيد الأحياء المائية، والتقيد باللائحة التنفيذية لنظام الزراعة؛ حفاظًا على استدامة الموارد المائية، ألا يكون عرضة للعقوبة والغرامة المالية.

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