حفاوة اجتماعية لمواطن عفا عن قاتل ابنه لوجه الله

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وثقت قناة “العربية” لقطات من الحفاوة الاجتماعية التي تلقاها المواطن محمد بن مشحن الشمري بعد تنازله عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى دون قيد أو شرط، ضاربًا بذلك أروع الأمثلة في عفوه في ظل المبالغة في الديات المدفوعة والتي بلغت لـ 50 مليون ريال.
حفاوة اجتماعية بالمواطن "محمد الشمري" بعد عفوه عن قاتل ابنه في #حفر_الباطن دون قيد أو شرط
عبر :@jazaa33 pic.twitter.com/OfUNjWYXMvقد يهمّك أيضاً
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 14, 2023
وأوضح المواطن الشمري في حواره لـ “العربية”، أن التجارة مع الله هي الرابحة، معلنًا اختيار ما عند الله لأنه الباقي أما ما في هذي الدنيا زائل، سائلًا الله عز وجل القبول
قدم المواطن محمد بن مشحن الشمري، أروع الأمثلة في العفو والتسامح بتنازله عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى دون أي مقابل مادي.
وقدم الشمري تنازله في محكمة حفر الباطن الأمر الذي لقي تفاعلًا كبيرًا من الأهالي وإشادة بما قام به من عفو دون أي وجه وبلا مقابل مالي ابتغاء وجه الله.
وأوضح حمود المشحن أنه تم التنازل بعلم الإخوان والأبناء وبإرادة من أخيه محمد دون أي وساطة أو وجاهة ابتغاء مرضاة رب العالمين، وبعيدًا عن جميع المغريات، ونسأل الله القبول بهذه الأيام الفضيلة.