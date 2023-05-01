حفرة عملاقة تظهر فجأة في الجزائر وخبير يفسر السبب

ظهرت حفرة عملاقة فجأة ببلدية ملاكو في مدينة تيارت الجزائرية، وثار حول ظهورها جدل كبير محليًّا وحتى خارج حدود البلاد.

ظاهرة السينك هول

وذكر أستاذ علوم الجيولوجيا بجامعة ابن خلدون بمدينة تيارت عامر محمد، أن الأمر يتعلق بظاهرة “السينك هول” أي الحفر الانهدامية، وهي ليست بالجديدة، “بل يوجد العديد من الحوادث التي وقعت من قبل والتي تظهر بفعل تفاعل المياه مع الطبقات الكلسية سواء كانت جيرية أو جبسية، ومع مرور الوقت تتحلل هذه الصخور الكلسية ما يسبب تجاويف بطبقات الأرض”.

وأردف محمد، أن تلك التجاويف “تكبر شيئًا فشيئًا مع مرور الزمن، إذ مع تراجع منسوب المياه يحدث ما يعرف بالانهدام لتظهر هذه الحفر العملاقة، وحجم كل حفرة مرتبط بالطبقات الكلسية المتحللة، وهو نفس الشيء الذي حدث بأحد حقول بلدية ملاكو بولاية تيارت منذ أيام”، وفقًا لصحيفة الشروق.

وتابع محمد أن البلدية التي شهدت الظاهرة “معروف أنها تحتوي مخزونًا هائلًا من المياه، وهي مياه تقريبًا سطحية وقريبة جدًّا من سطح الأرض، عكس بعض المناطق التي توجد بها مياه جوفية تحت الطبقات الأرضية، إذ ساهم العامل المناخي بعد ارتفاع درجات الحرارة في انخفاض منسوب المياه السطحية؛ ما أدى إلى ظهور هذه التجاويف وبالتالي ظهور الحفرة العملاقة”.