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مخترقة أكثر من 10 طبقات قارية

حفر أول بئر بعمق يزيد عن 10 آلاف متر بالصين

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ مساءً
حفر أول بئر بعمق يزيد عن 10 آلاف متر بالصين
المواطن - فريق التحرير

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حفر علماء صينيون حفرة بعمق أكثر من 10 آلاف متر، فيما قالت “بلومبيرغ” إنه يأتي في إطار مساعي ثاني أكبر اقتصاد في العالم لاكتشاف حدود جديدة فوق وتحت سطح الكوكب.

استكشاف علمي

وبدأت عملية الحفر، الثلاثاء للاستكشاف العلمي في حوض تاريم بمنطقة شينجيانغ الغنية بالنفط في شمال البلاد، مشيرة إلى أن الأمر يمثل علامة بارزة في استكشاف الصين لأعماق الأرض، ويوفر فرصة غير مسبوقة لدراسة مناطق الكوكب العميقة تحت السطح.

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ونشرت وكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا)، مقطعًا يبين أعمال الحفر.

10 طبقات قارية

وستتوغل المعدات أثناء عملية الحفر، بما في ذلك لقم الثقب وأنابيب الحفر التي تزن أكثر من 2000 طن في عمق الأرض، مخترقة أكثر من 10 طبقات قارية بما في ذلك النظام الطباشيري.

وكشفت “بلومبيرغ” أن أعمال الحفر قد تساعد في استكشاف المعادن وموارد الطاقة وتقييم مخاطر الكوارث البيئية، مثل الزلازل والبراكين.

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