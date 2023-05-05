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تسبب نمو البكتيريا الضارة وتقتل النافعة

حقنة هتلر للبرد تسبب الوفاة

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٨ صباحاً
حقنة هتلر للبرد تسبب الوفاة
المواطن - فريق التحرير

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وجه الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة في هيئة المصل واللقاح، تحذيرات للمواطنين المصابين بنزلات البرد من استخدام ما يُعرف بـ”حقنة البرد” أو “هتلر”، مشيرًا إلى أن استخدام هذه الحقنة قد يسبب أضرارًا خطيرة.

أضرار الحقنة

وأضاف رئيس قسم الحساسية والمناعة، في مداخلة هاتفية مع برنامج “خط أحمر”، المذاع على قناة “الحدث اليوم”، اليوم الخميس، أن العدوى الناتجة عن البرد لا يمكن علاجها بالمضادات الحيوية أو الكورتيزون أو المسكنات، موضحًا أن حقنة البرد يمكن أن تسبب نمو البكتيريا الضارة وتقتل البكتيريا النافعة في جسم الإنسان، كما أنها تدفع البكتيريا إلى مقاومة المضادات الحيوية فيما بعد.

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ولفت إلى أن الكورتيزون يضعف جهاز المناعة ويؤدي إلى زيادة مستويات السكر والوزن، وارتفاع ضغط الدم، مضيفًا أن استخدام حقنة البرد من دون إجراء اختبار الحساسية يمكن أن يؤدي إلى الوفاة.

ويجب على الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد الاعتماد على العلاجات التقليدية مثل الراحة والسوائل الدافئة والأدوية المسكنة للأعراض، وعدم اللجوء إلى حقنة البرد أو أي علاج آخر من دون استشارة الطبيب.

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