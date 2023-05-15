حقيقة إصدار عملة بلاستيكية مصرية فئة 1000 جنيه

كشفت تقارير إعلامية أن بنك مصر المركزي أكد أنه لا نية لإصدار فئات نقود بلاستيكية فئة 1000 جنيه كما روّج البعض.

1000 جنيه البلاستيكية

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فقد طالب البنك بتوخي الدقة والحذر والتأكد من مصادر المعلومات الرسمية قبل الترويج لهذه الموضوعات.

وكان متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا، مؤخرًا، حول إصدار البنك المركزي لنقود جديدة فئة الـ 1000 جنيه البلاستيكية، وذلك على ما تردد حول إصدار نقود فئة 500 جنيه من البلاستيك منذ عدة أسابيع تقريبًا، واتضح أنها مجرد إشاعة.

فئات النقود

وأفاد المركزي، بأن فئات النقود التي يطبعها البنك المركزي باقية على حالها من دون تغيير، وتتنوع الفئات بين فئات 5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيهًا و50 جنيهًا و100 جنيه و200 جنيه، وهي أعلى فئة تتم طباعتها.