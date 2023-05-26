حقيقة انخفاض التعاملات بسوق العقار لـ 40%

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أوضح الخبير العقاري مطر الشمري، حقيقة وجود انخفاض في التعاملات بسوق العقار إلى 40%، لاسيما في ظل الاحتياج الأساسي للمسكن لكل المواطنين.
وقال الشمري في حواره لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إن هذه الأرقام مجحفة، لاسيما وأن الطلب على الإسكان عالٍ جدًّا، في ظل المشاريع التي تقيمها الدولة وما تقدمه الإسكان من دعم.
ولفت الشمري إلى أن الإسكان احتياج أساسي لكل أفراد الأسرة، نافيًا انخفاض العقارات لـ 40% مقارنة بالأسعار الحالية، خاصة، وأن هناك فرصة للاستفادة من الدعم السكني وما تقيمه وزارة الإسكان من مشاريع.
وأوضح أنه قد يكون هناك انخفاض في الأسعار ولكنها لم تصل لهذا الرقم، منوهًا بما تقيمه الإسكان من مشاريع ضخمة حالية يستفيد منها كل المواطنين.
الخبير العقاري مطر الشمري: هناك انخفاض في التعاملات بسوق العقار؛ لكن ليس كما يُقال إن الانخفاض وصل إلى 40%@mnfr10#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/PikQ7ohCYw
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 26, 2023