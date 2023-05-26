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أرقام مجحفة في ظل ارتفاع الطلب على الإسكان

حقيقة انخفاض التعاملات بسوق العقار لـ 40%

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٩ مساءً
حقيقة انخفاض التعاملات بسوق العقار لـ 40%
المواطن - فريق التحرير

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أوضح الخبير العقاري مطر الشمري، حقيقة وجود انخفاض في التعاملات بسوق العقار إلى 40%، لاسيما في ظل الاحتياج الأساسي للمسكن لكل المواطنين.

وقال الشمري في حواره لبرنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”: إن هذه الأرقام مجحفة، لاسيما وأن الطلب على الإسكان عالٍ جدًّا، في ظل المشاريع التي تقيمها الدولة وما تقدمه الإسكان من دعم.

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ولفت الشمري إلى أن الإسكان احتياج أساسي لكل أفراد الأسرة، نافيًا انخفاض العقارات لـ 40% مقارنة بالأسعار الحالية، خاصة، وأن هناك فرصة للاستفادة من الدعم السكني وما تقيمه وزارة الإسكان من مشاريع.

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وأوضح أنه قد يكون هناك انخفاض في الأسعار ولكنها لم تصل لهذا الرقم، منوهًا بما تقيمه الإسكان من مشاريع ضخمة حالية يستفيد منها كل المواطنين.

 

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