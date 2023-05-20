Icon

أبناء غازي التوم يحتفلون بزواج الشاب عبدالعزيز في الرياض Icon الهلال الأكثر تمريرًا بعد الجولة الـ27 Icon هاري كين يُكرر إنجازًا غائبًا منذ 2002 Icon الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة “طريق مكة” في 7 دول Icon عمر السومة يُلمح لـ المسيليم بعودته للأهلي Icon الطائرة الإغاثية السادسة ضمن الجسر الجوي السعودي تصل بورتسودان Icon بايدن في ورطة باليابان Icon حرم ولي العهد تُعلن إطلاق مركز “عِلمي” لاكتشاف العلوم والابتكار Icon غداً.. انطلاق مؤتمر الإعلام الوطني في الرياض Icon الحميد يدعم مدرج التعاون بـ50 ألف ريال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد رحيله عن ليفربول

حقيقة اهتمام برشلونة بضم فيرمينو

السبت ٢٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥٧ مساءً
حقيقة اهتمام برشلونة بضم فيرمينو
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تُخيم حالة من الجدل على مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو، في الموسم الرياضي الجديد.

برشلونة غير مهتم بضم فيرمينو

وينتهي عقد فيرمينو صاحب الـ31 عامًا مع ليفربول في الصيف المقبل، وأعلنت إدارة الريدز رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مواطن اتخذ وكرًا لترويج الحشيش بالزلفي

ضبط مواطن اتخذ وكرًا لترويج الحشيش بالزلفي

إقامة واحة الإعلام كمنطقة متكاملة لتغطية قمة جدة

إقامة واحة الإعلام كمنطقة متكاملة لتغطية قمة جدة

وانتشرت تقارير أن نادي برشلونة دخل في منافسة مع ريال مدريد، من أجل إفساد الصفقة، وضم اللاعب البرازيلي في الصيف، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر، ما يسهل التفاوض معه.

قد يهمّك أيضاً
القبض على يمني لترويجه المخدرات في جازان

القبض على يمني لترويجه المخدرات في جازان

السديس: حي الملك سلمان يحفز النمو السكاني والاقتصادي

السديس: حي الملك سلمان يحفز النمو السكاني والاقتصادي

ليفربول ضد تشيلسي
اللاعب البرازيلي

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم السبت: “اهتمام برشلونة بصفقة فيرمينو غير صحيح؛ لأن التوقيع مع مهاجم جديد لا يعد ضمن أولويات النادي الكتالوني في الصيف”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “الإدارة الرياضية لبرشلونة تمنح أولوية لخيار ضم الشاب فيتور روك، أتليتيكو باراناينسي، صاحب الـ18 عامًا على اللاعب البرازيلي، بسبب مسألة العمر”.

فيرمينو
اللاعب البرازيلي

اهتمام ريال مدريد

وأكدت تقارير أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع فيرمينو، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد تراجع مستوى مهاجمه الأساسي كريم بنزيما هذا الموسم.

وأشارت إلى أن هناك نقطة خلاف على طاولة المفاوضات بين الطرفين، حيث يرغب ممثلي اللاعب في عقد لمدة عامين أو 3 أعوام، بينما يرفض ريال مدريد هذا الأمر، ويُفضل منح أي لاعب عمره يتخطى 30 عامًا، عقدًا لمدة موسم واحد فقط.

كريم بنزيما
بنزيما – المصدر @realmadriden

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف إدارية شاغرة لدى STC
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى STC

وظائف
بحضور ولي العهد غداً “الجوهرة المشعة” تحتضن نهائي كأس الملك
الرياضة

بحضور ولي العهد غداً “الجوهرة المشعة” تحتضن...

الرياضة
القمر يزين سماء تبوك في ليلة باهية قبل ساعات من الخسوف
السعودية اليوم

القمر يزين سماء تبوك في ليلة باهية...

السعودية اليوم
مروجو الحشيش والإمفيتامين في مكة والرياض بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروجو الحشيش والإمفيتامين في مكة والرياض بقبضة...

أخبار أمنية
مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من المفترسات ليلًا
غرائب

مزارع أمريكي يبتكر طريقة لحماية خِرافه من...

غرائب
التشكيل المتوقع لـ الهلال والوحدة بـ نهائي كأس الملك
الرياضة

التشكيل المتوقع لـ الهلال والوحدة بـ نهائي...

الرياضة
دياز وسييرا يتحدثان للإعلام عن نهائي كأس الملك غدًا
آخر الاخبار

دياز وسييرا يتحدثان للإعلام عن نهائي كأس...

آخر الاخبار
ريال مدريد كامل العدد ضد مانشستر سيتي
الرياضة

ريال مدريد كامل العدد ضد مانشستر سيتي

الرياضة