حقيقة اهتمام برشلونة بضم فيرمينو

تُخيم حالة من الجدل على مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو، في الموسم الرياضي الجديد.

برشلونة غير مهتم بضم فيرمينو

وينتهي عقد فيرمينو صاحب الـ31 عامًا مع ليفربول في الصيف المقبل، وأعلنت إدارة الريدز رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي.

وانتشرت تقارير أن نادي برشلونة دخل في منافسة مع ريال مدريد، من أجل إفساد الصفقة، وضم اللاعب البرازيلي في الصيف، خاصة أن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر، ما يسهل التفاوض معه.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، اليوم السبت: “اهتمام برشلونة بصفقة فيرمينو غير صحيح؛ لأن التوقيع مع مهاجم جديد لا يعد ضمن أولويات النادي الكتالوني في الصيف”.

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “الإدارة الرياضية لبرشلونة تمنح أولوية لخيار ضم الشاب فيتور روك، أتليتيكو باراناينسي، صاحب الـ18 عامًا على اللاعب البرازيلي، بسبب مسألة العمر”.

اهتمام ريال مدريد

وأكدت تقارير أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع فيرمينو، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بعد تراجع مستوى مهاجمه الأساسي كريم بنزيما هذا الموسم.

وأشارت إلى أن هناك نقطة خلاف على طاولة المفاوضات بين الطرفين، حيث يرغب ممثلي اللاعب في عقد لمدة عامين أو 3 أعوام، بينما يرفض ريال مدريد هذا الأمر، ويُفضل منح أي لاعب عمره يتخطى 30 عامًا، عقدًا لمدة موسم واحد فقط.