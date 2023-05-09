Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة علم Icon 6 أضرار لتعاطي الإمفيتامين منها السكتة القلبية Icon لحظة اقتحام ثور هائج لمباراة بدوري الركبي الفرنسي Icon الطائرة الإغاثية الثانية ضمن الجسر الجوي السعودي تصل السودان Icon مروجو المخدرات في السعودية بقبضة الأمن Icon ترتيب دوري روشن بعد فوز التعاون والفيحاء Icon حساب المواطن: صرف المبلغ المرتجع مع مبلغ الدعم الشهري Icon وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال Icon حقيقة حدوث تلوث إشعاعي بمطار بغداد الدولي Icon الزمالك يتأهل لثمن نهائي كأس مصر بشق الأنفس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تم إجراء مسح إشعاعي موقعي بأحدث الأجهزة

حقيقة حدوث تلوث إشعاعي بمطار بغداد الدولي

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ مساءً
حقيقة حدوث تلوث إشعاعي بمطار بغداد الدولي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

نفت وزارة البيئة العراقية ما أشيع من أنباء عن حدوث تلوث إشعاعي في قاعة نينوى التابعة لمطار بغداد الدولي.

تلوث إشعاعي

وأكد مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع، صباح الحسيني، أن قاعة نينوى في مطار بغداد الدولي لا يوجد فيها أي مؤشرات لتلوث إشعاعي بعد دراسة تقارير الفرق الفنية التفتيشية التابعة لقسم الرقابة الإشعاعية في المركز.

قد يهمّك أيضاً
اعتقال زعيم حركة مناهضة للملكية خلال مراسم التتويج

اعتقال زعيم حركة مناهضة للملكية خلال مراسم التتويج

جماهير الاتحاد غاضبة من طارق حامد

جماهير الاتحاد غاضبة من طارق حامد

وأشار صباح الحسيني إلى قيام فرق المركز بإجراء المسح الإشعاعي الموقعي باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات العاملة في مجال المسح والكشف الإشعاعي وكانت نتائج القياسات الموقعية خالية من أي مؤشر لتلوث اشعاعي.

قد يهمّك أيضاً
سماع دوي انفجارات في محيط مطار الخرطوم

سماع دوي انفجارات في محيط مطار الخرطوم

تشيلسي يحقق أول فوز تحت قيادة لامبارد

تشيلسي يحقق أول فوز تحت قيادة لامبارد

ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، شدد الحسيني على ضرورة أن تتوخى القنوات ووكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية من نقل وتداول الأخبار والمعلومات غير المؤكدة لحين التأكد من صحتها من الجهات المختصة لعدم إثارة الفزع بين صفوف المواطنين وأخذ المعلومات من الجهات المخولة والرسمية في المؤسسات الحكومية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد العقوبة
السعودية اليوم

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد...

السعودية اليوم
شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادعى سرقة مركبته
السعودية اليوم

شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق...

السعودية اليوم
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أخبار أمنية

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر...

أخبار أمنية
وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا للحد من المخالفات
السعودية اليوم

وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا...

السعودية اليوم
دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد
الرياضة

دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد

الرياضة
الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز

السعودية اليوم
لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف
العالم

لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف

العالم
ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم مرتين معتقدًا أنه يغش
السعودية اليوم

ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم...

السعودية اليوم