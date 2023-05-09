حقيقة حدوث تلوث إشعاعي بمطار بغداد الدولي

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نفت وزارة البيئة العراقية ما أشيع من أنباء عن حدوث تلوث إشعاعي في قاعة نينوى التابعة لمطار بغداد الدولي.
وأكد مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع، صباح الحسيني، أن قاعة نينوى في مطار بغداد الدولي لا يوجد فيها أي مؤشرات لتلوث إشعاعي بعد دراسة تقارير الفرق الفنية التفتيشية التابعة لقسم الرقابة الإشعاعية في المركز.
وأشار صباح الحسيني إلى قيام فرق المركز بإجراء المسح الإشعاعي الموقعي باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات العاملة في مجال المسح والكشف الإشعاعي وكانت نتائج القياسات الموقعية خالية من أي مؤشر لتلوث اشعاعي.
ووفقًا لوسائل إعلام عراقية، شدد الحسيني على ضرورة أن تتوخى القنوات ووكالات الأنباء والمؤسسات الإعلامية من نقل وتداول الأخبار والمعلومات غير المؤكدة لحين التأكد من صحتها من الجهات المختصة لعدم إثارة الفزع بين صفوف المواطنين وأخذ المعلومات من الجهات المخولة والرسمية في المؤسسات الحكومية.