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وزارة السياحة والآثار المصرية تنفي

حقيقة نقل توابيت فرعونية لإسرائيل لفحصها بالتصوير المقطعي

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٤ صباحاً
حقيقة نقل توابيت فرعونية لإسرائيل لفحصها بالتصوير المقطعي
المواطن - فريق التحرير

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أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانًا بشأن تقارير حول إرسال توابيت فرعونية إلى إسرائيل وفحصها في أحد المستشفيات الإسرائيلية في القدس.

بيان الوزارة

وأضافت الوزارة في البيان: “يؤكد قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بنقل أغطية توابيت فرعونية من أحد المتاحف المصرية لإسرائيل للفحص بأحد المستشفيات، وإن هذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة”.

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وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم نقل تابوتين فرعونيين، الأحد، من متحف إسرائيل إلى مستشفى “شعاري تسيديك” في القدس لإجراء فحص بالتصوير المقطعي المحوسب.

ووصفت عملية نقل أغطية التابوتين بالمعقدة حيث استغرقت عدة أشهر لتنظيمها، مشيرة إلى أن العملية تم تنظيمها من قبل أمين الآثار المصرية نير أور ليف وطاقم معامل الترميم في متحف إسرائيل.

وبحسب التقارير فإن غطاء أحد التوابيت يعود لمغنية طقوس للإله آمون رع، تسمى جيد موت لعام 950 ما قبل الميلاد، أما الثاني فيعود لأحد النبلاء المصريين عاش في الفترة ما بين القرنين السابع والرابع ما قبل الميلاد.

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