حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن طاقم تحكيم مباراة الهلال والوحدة اليوم في كأس الملك.

مارشينياك يقود النهائي

وتنطلق مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، بحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

ويدير طاقم بولندي بقيادة سيمون مارشينياك مباراة الهلال والوحدة، ويساعده باويل سوكولنيكي وتوماس ليستكيفيس، الحكم الرابع فيصل البلوي، توماس كويتوسكي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عمر الجمل.

مشوار الفريقين للنهائي

وبدأ الهلال بقيادة دياز مشواره في النسخة الحالية من كأس الملك بمواجهة الاتفاق في دور الـ16، ونجح في تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يتجاوز عقبة الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم فاز على الاتحاد بهدف.

ويطمح الزعيم في تحقيق الفوز بمباراة الهلال والوحدة اليوم، والتتويج بلقب كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه، لفض شراكته مع الاتحاد، والانفراد بالمركز الثاني في قائمة الأكثر حصولًا على البطولة خلف الأهلي المتصدر بـ13 لقبًا.

على الجانب الآخر، نجح الوحدة في تحقيق الفوز على ضمك بهدف دون رد في دور الـ16، ثم تجاوز الباطن بهدفين مقابل هدف، قبل أن يُحقق مفاجأة كبرى ويُطيح بالنصر من نصف النهائي بعد الفوز بهدف نظيف، ليتأهل إلى النهائي.