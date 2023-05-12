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بقيادة البولندي سيمون مارشينياك

حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٥ مساءً
حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن طاقم تحكيم مباراة الهلال والوحدة اليوم في كأس الملك.

مارشينياك يقود النهائي

وتنطلق مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك، عند الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، بحضور ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

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ويدير طاقم بولندي بقيادة سيمون مارشينياك مباراة الهلال والوحدة، ويساعده باويل سوكولنيكي وتوماس ليستكيفيس، الحكم الرابع فيصل البلوي، توماس كويتوسكي حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عمر الجمل.

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الهلال والوحدة
جانب من مباراة الفريقين – المصدر spl

مشوار الفريقين للنهائي

وبدأ الهلال بقيادة دياز مشواره في النسخة الحالية من كأس الملك بمواجهة الاتفاق في دور الـ16، ونجح في تحقيق فوز كبير بأربعة أهداف دون رد، قبل أن يتجاوز عقبة الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم فاز على الاتحاد بهدف.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويطمح الزعيم في تحقيق الفوز بمباراة الهلال والوحدة اليوم، والتتويج بلقب كأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه، لفض شراكته مع الاتحاد، والانفراد بالمركز الثاني في قائمة الأكثر حصولًا على البطولة خلف الأهلي المتصدر بـ13 لقبًا.

على الجانب الآخر، نجح الوحدة في تحقيق الفوز على ضمك بهدف دون رد في دور الـ16، ثم تجاوز الباطن بهدفين مقابل هدف، قبل أن يُحقق مفاجأة كبرى ويُطيح بالنصر من نصف النهائي بعد الفوز بهدف نظيف، ليتأهل إلى النهائي.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

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