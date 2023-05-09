Icon

حكام مباراتي اليوم في دوري روشن Icon تعرض للامتهان والضرب.. مداهمة محكمة للقبض على عمران خان Icon توقيع ميسي مع الهلال يحقق 4 مزايا للدوري السعودي Icon ضربات أمنية متلاحقة توقع مروجي القات والإمفيتامين بجازان والمدينة والشمالية Icon مقترح توفير وسائل الدفع الإلكتروني في المقاصف المدرسية يثير الجدل Icon تحديث iOS يثير غضب مستخدمي آيفون Icon التجارة تحذر مستخدمي فورد تيريتوري 2023 : توقفوا فورًا عن استخدامها فورًا Icon 44015 ساعة تطوعية في الهلال الأحمر بمكة خلال الربع الأول لـ 2023 Icon تصريحات عبد الرزاق حمد الله تُغضب جماهير النصر Icon الصين تعتقل رجلًا استخدم ChatGPT لكتابة المقالات  Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ26

حكام مباراتي اليوم في دوري روشن

الثلاثاء ٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٩ مساءً
حكام مباراتي اليوم في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم في الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.

مباراتا اليوم

وسيدير الحكم سامي الجريس مباراة الفيحاء والفتح ويعاونه كل من مؤيد المسجن ومحمد المرشد وسيكون سلطان عكيري حكمًا رابعًا وعبدالصمد بكري حكمًا للفيديو، وعمر الجمل مساعدًا لحكم الفيديو.

قد يهمّك أيضاً
الهلال يعرض 500 مليون دولار لضم ميسي وشرط وحيد لإتمام الصفقة

الهلال يعرض 500 مليون دولار لضم ميسي وشرط وحيد لإتمام الصفقة

مدمن سابق: الشبو لعبة الشيطان

مدمن سابق: الشبو لعبة الشيطان

أما في مباراة التعاون والرائد، فسيدير المباراة الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس وسيعاونه كل من بوليكنوريس كوستاراس ولازاروس ديميترباديس، الحكم السعودي مشعل الشهري سيكون حكمًا رابعًا، اليوناني أنخيلوس ليفانخيلو حكمًا للفيديو وإبراهيم الدخيل مساعدًا لحكم الفيديو.

قد يهمّك أيضاً
بريطانيا تسحب 6 أنواع من شوكولاتة كادبوري

بريطانيا تسحب 6 أنواع من شوكولاتة كادبوري

مؤرخ رياضي يكشف مفاجأة مدوية حول اختيارات أسماء لجنة توثيق بطولات الأندية

مؤرخ رياضي يكشف مفاجأة مدوية حول اختيارات أسماء لجنة توثيق بطولات الأندية

وكانت مباريات الجولة الـ26 من دوري روشن انطلقت أمس الاثنين بـ 3 مواجهات حيث تعادل النصر مع الخليج بهدف لكل فريق، وفاز الوحدة على العدالة بثنائية لهدف، وفاز الاتحاد على أبها برباعية دون رد.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد الاتحاد حاليًا في صدارة الدوري برصيد 62 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 57 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 40 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 32 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 30 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 30 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، الوحدة في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، العدالة في المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد 21 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 15 نقطة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد العقوبة
السعودية اليوم

النيابة تحذر من حيازة وترويج المخدرات بـتشديد...

السعودية اليوم
شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق شخص ادعى سرقة مركبته
السعودية اليوم

شرطة مكة المكرمة تتخذ الإجراءات النظامية بحق...

السعودية اليوم
مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أخبار أمنية

مواطن في قبضة الأمن لترويجه الحشيش عبر...

أخبار أمنية
وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا للحد من المخالفات
السعودية اليوم

وزير الإعلام: سنسعى لتطبيق الضوابط ولنتعاون جميعًا...

السعودية اليوم
دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد
الرياضة

دياز يُطبق خطة مباراة الهلال والاتحاد

الرياضة
الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز
السعودية اليوم

الفريق اليحيى يتفقد جوازات مطار الملك عبدالعزيز

السعودية اليوم
لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف
العالم

لحظة إسقاط مسيرة بمحيط القصر الرئاسي بكييف

العالم
ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم مرتين معتقدًا أنه يغش
السعودية اليوم

ردة فعل عبدالله العمري حينما صفعه المعلم...

السعودية اليوم