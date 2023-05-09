حكام مباراتي اليوم في دوري روشن

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم في الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.

مباراتا اليوم

وسيدير الحكم سامي الجريس مباراة الفيحاء والفتح ويعاونه كل من مؤيد المسجن ومحمد المرشد وسيكون سلطان عكيري حكمًا رابعًا وعبدالصمد بكري حكمًا للفيديو، وعمر الجمل مساعدًا لحكم الفيديو.

أما في مباراة التعاون والرائد، فسيدير المباراة الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس وسيعاونه كل من بوليكنوريس كوستاراس ولازاروس ديميترباديس، الحكم السعودي مشعل الشهري سيكون حكمًا رابعًا، اليوناني أنخيلوس ليفانخيلو حكمًا للفيديو وإبراهيم الدخيل مساعدًا لحكم الفيديو.

وكانت مباريات الجولة الـ26 من دوري روشن انطلقت أمس الاثنين بـ 3 مواجهات حيث تعادل النصر مع الخليج بهدف لكل فريق، وفاز الوحدة على العدالة بثنائية لهدف، وفاز الاتحاد على أبها برباعية دون رد.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد الاتحاد حاليًا في صدارة الدوري برصيد 62 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 57 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 40 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 32 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 30 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 30 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، الوحدة في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، العدالة في المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد 21 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 15 نقطة.