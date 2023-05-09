حكام مباراتي اليوم في دوري روشن تعرض للامتهان والضرب.. مداهمة محكمة للقبض على عمران خان توقيع ميسي مع الهلال يحقق 4 مزايا للدوري السعودي ضربات أمنية متلاحقة توقع مروجي القات والإمفيتامين بجازان والمدينة والشمالية مقترح توفير وسائل الدفع الإلكتروني في المقاصف المدرسية يثير الجدل تحديث iOS يثير غضب مستخدمي آيفون التجارة تحذر مستخدمي فورد تيريتوري 2023 : توقفوا فورًا عن استخدامها فورًا 44015 ساعة تطوعية في الهلال الأحمر بمكة خلال الربع الأول لـ 2023 تصريحات عبد الرزاق حمد الله تُغضب جماهير النصر الصين تعتقل رجلًا استخدم ChatGPT لكتابة المقالات
كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن حكام مباراتي اليوم في الجولة الـ26 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022/2023.
وسيدير الحكم سامي الجريس مباراة الفيحاء والفتح ويعاونه كل من مؤيد المسجن ومحمد المرشد وسيكون سلطان عكيري حكمًا رابعًا وعبدالصمد بكري حكمًا للفيديو، وعمر الجمل مساعدًا لحكم الفيديو.
أما في مباراة التعاون والرائد، فسيدير المباراة الحكم اليوناني أناستاسيوس سيديروبولس وسيعاونه كل من بوليكنوريس كوستاراس ولازاروس ديميترباديس، الحكم السعودي مشعل الشهري سيكون حكمًا رابعًا، اليوناني أنخيلوس ليفانخيلو حكمًا للفيديو وإبراهيم الدخيل مساعدًا لحكم الفيديو.
وكانت مباريات الجولة الـ26 من دوري روشن انطلقت أمس الاثنين بـ 3 مواجهات حيث تعادل النصر مع الخليج بهدف لكل فريق، وفاز الوحدة على العدالة بثنائية لهدف، وفاز الاتحاد على أبها برباعية دون رد.
ويتواجد الاتحاد حاليًا في صدارة الدوري برصيد 62 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 57 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 53 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 49 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 40 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 39 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 34 نقطة، ضمك ثامنًا برصيد 32 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 30 نقطة، أبها عاشرًا برصيد 30 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 29 نقطة، الوحدة في المركز الـ12 برصيد 26 نقطة، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 25 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة، العدالة في المركز الـ15 ” قبل الأخير” برصيد 21 نقطة، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد 15 نقطة.